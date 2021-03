Sur le campus de Dijon, on se mobilise pour ne pas laisser les étudiants sans rien à manger

On peut être inscrit à la fac et avoir un frigo vide. La situation est malheureusement de plus en plus fréquente. Avec la crise sanitaire et économique les étudiants sont de plus en plus nombreux a recourir à des aides alimentaires.

"Prends un sac et choisis ce que tu veux. Il y a ici des brioches pour le petit déjeuner, là-bas des produits d'hygiène et des boites de conserve." La distribution vient de commencer et déjà on fait la queue dans les couloirs de la fac de Dijon. En une après-midi, le syndicat UNI distribue 300 sacs de nourriture. "On a pu récupérer tous ces produits auprès d'une grande surface Carrefour" précise Gauthier Maimbourg le président de l'UNI ."On s'est aperçu que beaucoup d’étudiants ont perdu leurs petits boulots, leurs stages rémunérés, ils ne sont pas boursiers, pas inscrits au CROUS (les œuvres sociales universitaires -NDLR-) mais pour autant ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, alors on a organisé cette distribution qui est ouverte à tous sur présentation de la carte d’étudiant."

Le syndicat UNI a distribué 300 colis de nourriture en une après-midi © Radio France - Olivier Estran

Julie est justement venue en profiter. Cette étudiante en Droit donne des cours particulier pour les enfants pour financer ses études "Habituellement, je peux compter sur 200 euros par mois, mais là avec les vacances scolaires, mes revenus sont tombés à 50 euros, c'est ce qui me reste pour me nourrir. Du coup, je cuisine beaucoup de pâtes, riz, j’achète des légumes et je me fais des soupes, car c'est moins cher."

Trois distributions par semaine

A la Maison de l'étudiant; l'association Epi Campus a transformé son bureau en véritable épicerie. Des cartons sont posés du sol au plafond "Ce sont des dons de la Banque Alimentaire, mais aussi d'autres partenaires comme le magasin "Au gramme près" à Dijon" explique Sara Tamizet, la présidente de cette association "Nous accompagnons 500 étudiants qui nous sont envoyés par le Crous, mais nous avons bien conscience que la crise touche tout le monde, alors on accepte ceux qui nous font une déclaration sur l'honneur nous expliquant qu'ils se retrouvent sans ressources. On fait 3 distributions de colis-repas par semaine. Dans chaque panier, on met de quoi tenir une semaine: des conserves, mais aussi de fruits et des légumes. Nous avons aussi des produits d'hygiène, notamment pour les femmes, car tout cela est indispensable et coûte cher. D'ailleurs si on veut nous aider, on accepte aussi les dons des particuliers. On peut nous déposer des colis ici à la maison de l'étudiant" précise la jeune femme.

Les locaux d'Epi Campus sont devenus une épicerie solidaire © Radio France - Olivier Estran

"Avoir un sac de courses, c'est comme un cadeau de Noël"

Donner quelques boites de conserves, un paquet de gâteaux ou un paquet de pâtes, c'est justement ce nous propose l'association "Actions Solidaires Internationales". Chaque semaine, elle mène des collectes à la porte de grandes surfaces de l'agglomération dijonnaise comme ici à "O Market" à Chenôve.

"On sait que la précarité va très vite" explique Mohamed Manhé, le vice-président de l'association "perdre un petit boulot, perdre un stage rend le quotidien difficile. On le voit quand on distribue nos colis alimentaires avec le Crous, apporter un sac de courses, c'est reçu comme un cadeau de Noël !"

Chaque semaine, une collecte devant un supermarché © Radio France - Olivier Estran

"On assiste les étudiants à qui il reste 30 euros ou moins par mois pour se nourrir" assure Anne-Cécile Pouzin, la secrétaire générale de cette association "On distribue 30 à 50 sacs par semaine, et chaque fois il y a deux à trois nouvelles personnes à inscrire."

Actions Solidaires Internationales sera ce mercredi 3 mars à 15H30 sur le campus devant le le Théâtre Mansart à Dijon et promet d'aider chaque étudiant qui le demandera.

Le Département promet aux associations 50 euros pour chaque étudiant aidé

Sur les 35 mille étudiants inscrits à la Fac de Dijon, difficile de dire combien ont du mal à se nourrir, mais la situation inquiète le Crous. Depuis le 25 janvier, le service social de la fac a baissé le tarif des restaurants universitaires. Tous les étudiants qui sont sur le campus peuvent avoir un repas chaud pour 1 euro midi et soir.

Le président du département de la Côte-d'Or promet lui de verser 50 euros pour chaque étudiant pris en charge par les associations qui leur fournissent nourriture et produits de première nécessité. François Sauvadet fait cette annonce sur son compte Twitter.