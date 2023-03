Sur le marché castelroussin, l'inflation se ressent moins

Beaucoup de monde ce samedi matin au marché, place de la république à Châteauroux. Les habitués, sont au rendez vous, comme Jean-Claude. Lorsqu'il ouvre son cabas, il sort "Des poireaux, de la salade, et des carottes". Il a certes remarqué une hausse du prix de certains produits mais cela ne le gène pas plus que ça. "je fais pas trop attention et ça ne revient de toute façon pas si cher" glisse t-il.

Deux autres passantes abondent dans ce sens. "Tout est plus cher oui, mais quand vous comparez au supermarché, les prix restent imbattables. Le marché c'est moins cher et c'est meilleur".

"Manger moins mais manger mieux"

Les stands de légumes et de fruits se désolent de ces hausses. "On a du augmenter le coups de certains produits ces dernières semaines. En fonction des légumes, ça va de quelques centimes à un euro" explique Lucie. Certains attendent encore comme Mélanie qui produit du Miel. "Je n'ai pas augmenté les prix mais j'y songe, car la il faut que je répercute. C'est surtout le prix du contenant (le bocal en verre) et de l'essence qui augmentent mes coûts" soupire-t-elle.

Stand d'olives au marché de Châteauroux © Radio France - Corentin Bemol

Les habitués sont compréhensifs. "Il faut qu'ils répercutent ces couts. Tant que l'on peut acheter, on achète et comme ça on peut les soutenir. En tout cas moi tant que je peux continuer à faire mon marché, je le ferais, même si je dois manger moins, je mangerais mieux"