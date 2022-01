Dans une étude parue vendredi 21 janvier, l'association Familles rurales pointe une augmentation du prix des fruits et légumes de 9 % entre 2019 et 2021.

Sur le marché d'Aubière, on constate l'inflation sur les fruits et légumes

Selon une récente étude de Famille rurales les prix des fruits et légumes s'est envolé entre 2019 et 2021. L'association de défense des consommateurs alerte sur une augmentation de 9 % de ces produits, et craint que la situation n'empire en 2022.

Un impact sur les primeurs...

Sur le marché d'Aubière, Jamel, primeur depuis 14 ans, a bien constaté une hausse des prix depuis ces deux dernières années, à cause selon lui de "la crise sanitaires et des conditions climatiques". Par exemple, il indique que des avocats se vendaient un euro pièce, mais coûtent désormais 1,50 euro. Il avoue même avoir dû diminuer le nombre de marchés auxquels il participe, par manque de rentabilité.

Les prix augmentent là où on achète nos produits, donc forcément on doit le faire augmenter aussi si on veut quand même générer une part de bénéfice. - Jamel, primeur.

Si beaucoup de consommateurs sur le marché d'Aubière avouent ne pas avoir trop remarqué cette hausse, certains sont quand même un peu préoccupés par le prix de leur panier. "Je vais beaucoup plus à Auchan maintenant, parce qu'il y a des prix plus attractifs, ou des promo au rayon grand frais", reconnaît une retraité.

... et les familles

Et cette inflation est d'autant plus importante pour les familles. Fabrice, sa femme et son fils ne veulent pas se priver mais font quand même attention. "On essaie d'acheter de la qualité, mais un petit peu moins", explique le père de famille, qui constate "au moins une augmentation de 20 à 25 %" sur les achats alimentaires, "notamment les fruits et les légumes".

Cette inflation du panier des consommateurs est préoccupante, selon l'association Familles rurales. C'est pourquoi elle demande la création d'un chèque "fruits et légumes", au même titre que le chèque énergie, pour garantir à tous les Français une bonne alimentation.