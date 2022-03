Sur le marché d'Yvetot, c'est la fête du gratuit !

Ce samedi, un stand pas comme les autres s'est installé au marché d'Yvetot, au milieu des étals des maraîchers et des artisans. Une Gratiferia a eu lieu, c'est un à dire une foire au gratuit. Les passants pouvaient prendre ou déposer ce qu'ils souhaitaient, sans avoir à payer ni même d'échanger. Ce qui n'a pas arrêté d'étonner les promeneurs. Une initiative lancée par le Collectif citoyen pour le climat et la justice sociale du pays de Caux, pour la seconde fois.

Avec un plat dans les mains, Anne-Marie est très intriguée. Elle était juste venue faire ses courses au marché, mais elle découvre le concept de la Gratiferia et elle est tout de suite devenue fan. "J'ai dis "qu'est ce que c'est joli, ça !" J'ai donc demandé le prix, et on me dit que c'est gratuit ! C'est une bonne idée ! "

Faire de la place dans ses placards ...

Françoise, elle, fouille dans un sac de vêtements, et elle a trouvé son bonheur. "J'ai trouvé un petit jeu qui va plaire à la gosse, j'ai trouvé des petites jupes qui peuvent m'aller, et suis ravie !" Des objets qui retrouvent une nouvelle vie et qui font donc le bonheur de nouvelles personnes. Ça ravit aussi William, qui est venu déposer quelques articles. "J'ai apporté un peu de vaisselle, à un faitout et un moule à gâteau. Et puis, ils sont plus là. Voilà, ça fait de la place dans vos placards."

... une bonne action ...

Débarrasser ses placards, mais aussi faire une bonne action pour Lucie, une des organisatrices. Surtout avec la baisse du pouvoir d'achat en ce moment. "Dans une société où, en ce moment, tout augmente, on doit se priver certainement sur des objets tels que des livres ou des jouets pour les enfants. Là on peut se faire ce petit plaisir qu'on ne se serait peut être pas permis autrement. Et ça nous fait plaisir aussi. "

... mais aussi du bien à la planète

Mais pour Lucie, participer à cette action, c'est aussi faire du bien à la planète. "Quand on achète du neuf, on est obligé de produire à chaque fois. Et donc, on utilise énormément de ressources et malheureusement, on sait que nos ressources sont pas illimitées et que c'est une manière d'agir en faveur de l'urgence climatique."

Et ça fonctionne, selon elle, il y a de plus en plus de personnes à chaque Gratiferia. La prochaine sera organisée en juin.