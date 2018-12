Sur le marché de Noël d'Amiens, des commerçants pas à la fête

Par François Sauvestre, France Bleu Picardie

Après un week-end censé être l'un des plus bénéfiques, les commerçants du marché de Noël d'Amiens ne sont pas beaucoup plus rassurés. Une grande majorité décrit un crû 2018 mauvais et morose. La faute au climat social, à la météo et à l'attentat de Strasbourg.