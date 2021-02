Sur les lacs d'Annecy et d'Aix-les-Bains, la fréquentation est d'à peine 20% sur les bateaux

La holding Tourisme Participation regroupe les trois compagnies de bateaux des lacs d'Annecy, d'Aix-les-Bains et d'Aiguebelette, 13 bateaux au total. Les bateaux restaurants sont à l'arrêt. Seuls quelques uns ont pu naviguer depuis le début de la crise sanitaire.

France Bleu Pays de Savoie - Parvenez-vous à maintenir de l'activité ?

Philippe Gosset, président de Tourisme Participation - Depuis le mois d'octobre, aucun de nos bateaux ne tourne. Sauf aux vacances de Noël, on a fait tourner un bateau à Annecy et un autre à Aix les Bains, et on fait pareil pour ces vacances : trois rotations par jour à Annecy et deux à Aix les Bains.

Quel est niveau de fréquentation ?

On ne fait même pas 20% de ce qu'on fait habituellement. Le chiffre d'affaire chute de 80%, à peu près.

Dans quelle situation sont vos salariés ?

On les sort du chômage partiel quand ils viennent tourner sur une rotation, puis ils retournent au chômage partiel. Aujourd'hui, on peut profiter de ce dispositif jusqu'à la fin du mois de février.

Quelles aides touchez-vous ?

On consomme petit à petit notre trésorerie... Il y a donc le chômage partiel. On a mis en place des PGE - les prêts garantis par l'Etat - qu'on devra rembourser à partir de mars 2022, en une seule fois ou étalé sur quatre ou cinq ans. Et on a accès au fond de solidarité. En gros, on a dû touché 20 000 euros sur Aix les Bains, et 30 000 euros sur Annecy. Sur des chiffres d'affaire respectivement de 1 million 900 mille euros et 4 millions 800 mille euros.

Pouvez-vous encore tenir longtemps si la situation perdure ? Il y a des frais fixes importants

On a bloqué l'entretien, On assure juste un petit peu de maintenance Au moment du confinement, on avait de la trésorerie. On l'a mangé en une année. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça dure. Après je suis préoccupé, mais pas inquiet. Je considère qu'on redémarrera vraiment au printemps 2022, correctement. Avant, on va bricoler un petit peu.