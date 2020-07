Sur les marchés d’Amiens, la hausse du prix des fruits après le confinement est bien réelle

L’association Familles Rurales a publié son baromètre annuel sur le prix des fruits et légumes. Il évoque une hausse du prix de 17% sur un an. Une hausse qui se vérifie sur les marchés amiénois.

Des pêches, poires ou abricots qui valent quasiment de l'or : les prix des fruits frais ont augmenté de 17% sur un an. C'est ce qui ressort du baromètre annuel de l'association Familles rurales. En moyenne, la nectarine a pris 26%, la poire de 24%, la pêche de 21%. Une hausse des prix constatée par Sébastien, venu faire ses courses avec Isabelle, sa compagne, et leur fils : « Sur les pêches jaunes, on est à 3,95 euros le kilo. De mémoire, c’est un euro plus cher que l’an dernier. Ce sont des petits montants, on ne fait pas forcément attention, mais quand on additionne toutes les hausses, ça fait quand même pas mal, à la fin ! »

Le confinement a fait grimper les tarifs entre manque de main d'œuvre, coûts de transport plus importants et production étrangère moins abondante. Sur certains produits, les conditions météo y sont aussi pour quelque chose. Des fruits et légumes que Nabila, une des commerçantes du marché du Beffroi, trouve excessivement chers à l’achat cette année.

Selon Familles Rurales, manger cinq fruits et légumes par jour pour un foyer composé de deux adultes et deux enfants a coûté entre 144 et 259 euros au mois de juin 2020.

