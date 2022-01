Sur les marchés de l'Indre, les ventes des maraîchers sont en baisse

Dans l'Indre, les maraîchers vendent beaucoup moins sur les marchés, surtout en zone rurale. Depuis septembre dernier, les fruits et légumes partent moins facilement. La hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat et le manque de production expliquent notamment les faibles ventes.

Moins de fruits et légumes en hiver

Au marché de Châteauroux, le stand de Clément Nivet regorge de poireaux, de carottes et de pommes de terre. Depuis le début de l'année, ce maraicher bio à Chabris a perdu 20 % de son chiffre d'affaires. La faute à l'hiver. "Généralement, en janvier, février et mars, c'est un peu plus compliqué pour nous, à ces périodes, on a moins de produits, moins de choix, explique le maraîcher. En ce moment, les clients achètent moins parce que je n'ai pas de salades et c'est un produit d'appel".

Tous les samedis matins, Danielle fait ses courses au marché. Elle aussi a remarqué une baisse de fréquentation ces dernières semaines. "Ça fait au moins trois semaines que je vois qu'il y a beaucoup moins de monde parce que je me gare beaucoup plus facilement, confirme cette cliente. Je pense qu'avec le mauvais temps, les gens ne sortent pas".

La fin du confinement et des repas à la maison

Mais les changements d'habitude des consommateurs peuvent également expliquer la baisse des ventes. "On a mieux travaillé en 2020 parce que tout le monde était à la maison et cuisinait beaucoup plus, estime Benoît Roger, maraicher à Selles-sur-Cher. Maintenant qu'il n'y a plus de confinement et que le train-train quotidien a repris, c'est plus calme". Ce maraîcher a perdu près de 10 % de son chiffre d'affaires.

Autre explication : le porte-monnaie des Français en a pris un coup avec la hausse des prix. Avec sa petite retraite, Marie-Françoise, une habituée du marché, essaie de faire attention. "On achète moins vu que les retraites ont baissé, on fait plus attention à ce qu'on achète, on regarde les prix et on en prend une plus petite quantité qu'avant", regrette-t-elle.

Le prix des fruits et des légumes a bondi de 9 % ces deux dernières années, selon Familles rurales. L'association réclame un chèque fruits et légumes pour aider les consommateurs.