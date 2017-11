Sur son nouveau site de Saint-Quentin-Fallavier (38), Ferrero veut livrer plus vite et au plus juste

Ferrero, groupe notamment connu pour le Nutella, veut répondre au plus vite à la demande croissante de ses clients. Il mise sur un nouveau centre de co-paking et de logistique dont la conception et la gestion ont été confiées à SPI Logistic. L'inauguration de ce site a eu lieu ce 21 novembre.

Ferrero, la marque est connue pour les pots de Nutella, les oeufs Kinder ou bien encore les rochers Ferrero qui ont fait le succès des "réceptions de l'ambassadeur"! Et bien sachez que depuis début juin, une grosse partie des produits destinés au marché français passent par Saint-Quentin-Fallavier. C'est là que se fait le "co-packing" autrement dit qu'on conditionne les produits dans un même emballage afin de les expédier en magasins. Un site qui se veut plus performant que ceux existants jusqu'à maintenant afin d'accompagner un groupe en plein croissance. L'inauguration a eu lieu hier, mardi 21 novembre.

Phillipe Illiano, président du groupe SPI, et Mohamed Zariouhi, directeur Supply-Chain Ferrero France. © Radio France - Céline Loizeau

Se moderniser pour être plus performant

Les produits ne sont pas fabriquées sur place, mais en Normandie où Ferrero réalise un tiers de sa production mondiale de Nutella. Ferrero emploie 1.300 personnes en France. Les biscuits et autres bonbons chocolatés viennent aussi d'autres sites de production basés en Europe, comme l'Italie, la Pologne, etc. Mais, pour ceux qui prendront la direction des magasins de la moitié sud du pays, c'est à Saint-Quentin-Fallavier, que les lots, les palettes sont préparés. Depuis l'ouverture du site, il y a moins de 6 mois, plus de 100.000 palettes sont déjà sorties de cet immense bâtiment de 30.000 mètres carrés.

Ferrero a confié cette mission à SPI Logistic. Ce groupe de quelque 400 personnes, dont le siège se situe dans l'Ain, a conçu des lignes automatisées et semi-automatisées capables de s'adapter à la variété des commandes des clients de Ferrero. "On répond ainsi plus vite à la demande", selon Mohamed Zariouhi. Le directeur Supply-Chain de Ferrero en France précise que c'est aussi un vrai plus pour répondre aux enjeux de fraîcheur et de qualité. Et de continuer : "contrairement à avant, on réunit sous un même toit l'activité co-packing et celle de la logistique; mais aussi nos flux saisonniers et permanents."

Ferrero dit avoir des besoins en personnel plus importants

L'objectif pour Ferrero est d'être plus performant alors que le groupe est en pleine croissance depuis des années. Ferrero va poursuivre ce programme de modernisation avec la création de 2 sites semblables vers Orléans l'an prochain et en Normandie en 2019. Des sites plus petits seront fermés, mais sans conséquence sur l'emploi, au vu des difficulté de recrutement du secteur de la logistique selon Ferrero. Mohamed Zariouhi explique ainsi que le prestataire qui travaillait avant pour Ferrero, avec 2 unités basées à Satolas-et-Bonce, a signé un contrat avec un autre client et a gardé son personnel. Sur le site de Saint-Quentin-Fallavier, les employés ont été recrutés par SPI Logistic et sont sous contrat avec cette société. Il y a une cinquantaine de permanents (en englobant le personnel administratif); ça peut grimper jusqu'à 140-150 salariés lors des gros pics d'activités comme la préparation des commandes de Noël. "Même en automatisant, avec la croissance de Ferrero, on a des besoins en personnel supérieurs à ce qu'on avait auparavant", indique Mohamed Zariouhi.

Cet entrepôt est présenté comme étant exemplaire en terme d'économie d'énergie. Le site est connecté. Des paramètres comme la température, la lumière, la consommation d'eau sont donc suivis en temps réel. - Groupe Ferrero

Visite guidée de cette plateforme innovante