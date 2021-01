Le nombre de chômeurs a beaucoup augmenté en 2020, avec 2 400 demandeurs d'emploi de catégorie A en plus. En Ardèche et dans la Drôme, les chiffres baissent cependant au 4e trimestre de 2020.

Sur un an, 2400 chômeurs de plus en Drôme et en Ardèche

Pas moins de 2 400 personnes se sont retrouvées au chômage en un an dans la Drôme et en Ardèche, soit une augmentation de 6% entre 2019 et 2020. Des chiffres conséquents, en partie liés à la crise sanitaire et à ses confinements successifs.

Mais sur le dernier trimestre de 2020, en octobre, novembre et décembre, ça va mieux : le nombre de chômeurs de catégorie A (les chômeurs sans aucune activité et tenus de chercher un emploi) a baissé de 2.1% dans l'Ardèche et de 3.5% dans la Drôme. Ça ne suffit cependant pas à compenser l'impact de la crise sanitaire sur toute l'année 2020.

Au total, il y a actuellement 18 590 chômeurs en Ardèche (contre 17 540 fin 2019) et 30 280 dans la Drôme (contre 28 920 fin 2019).

