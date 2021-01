Surcoût des travaux de la RN147 : le département de la Vienne promet malgré tout une mise en service en 2024

Cela fait vingt ans qu'ils l'attendent, les Lussacois vont devoir prendre encore un peu plus leur mal en patience. Repoussés de deux ans, les travaux de la déviation de Lussac-les-Châteaux sur la RN147 ne commenceront pas finalement en 2021. Les services de l'Etat, qui ont annoncé ce retard au Conseil départemental, justifient ce délai par les caractéristiques d'un chantier qui se révèle beaucoup plus coûteux que prévu.

"Quasiment 50 millions d'euros de plus liées à des études complémentaires" - Alain Pichon, président du Conseil départemental de la Vienne

Un chantier plus cher à cause d'un sous-sol "en gruyère"

A l'origine, en guise de provisionnement pour ces travaux, le département, la région et l'Etat avaient d'abord anticipé un investissement de 95 millions d'euros mais il s'avère qu'il en faudra 143 pour réaliser la déviation. Le chantier nécessite en effet la construction d'un pont au-dessus de la Vienne. Et les études complémentaires menées par l'Etat ont mis à jour la présence d'anciennes carrières à l'endroit où l'ouvrage doit être bâti.

"Les techniciens de la DREAL, (Direction de l'Environnement et des Routes), ont mené des études plus approfondies probablement beaucoup trop tardivement"

Pour la collectivité, le budget des travaux passe ainsi de 35 à 53 millions d'euros. Le Conseil départemental de la Vienne en a-t-il les moyens ? "Non, aujourd'hui non", répond Gilbert Beaujaneau, vice-président en charge de la voirie. "Quand on voit tout ce qui a augmenté, les coûts liés à l'épidémie, à la prise en charge du RSA, pour l'instant on n'a pas trop de visibilité pour assurer le financement de ce surcoût. De toute façon, il faudra que l'on se débrouille, on n'a pas le choix !"

En dépit de ce surcoût, la collectivité maintient le cap. "Nous ne freinerons pas", promet Alain Pichon. "Mme la préfète de la Vienne nous a affirmé que le début des travaux aura lieu en 2022 pour une fin des travaux en 2024".

"Un technicien de la DREAL a parlé de plantations d'arbres, on peut utiliser une voie, même si les arbres ne sont pas encore plantés. Le surcoût, ce n'est pas qu'on n'en a pas les moyens, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas prévu", précise le président du Conseil départemental de la Vienne, qui envisage un emprunt afin de mener à bien les travaux.

En attendant, les habitants de Lussac-les-Châteaux vont continuer à voir passer sous leurs fenêtres 1.900 poids-lourds chaque jour.