Surendettement : ce n'est pas le crédit à la consommation mais les dépenses du quotidien qui plombent les Mayennais

C'est une bonne nouvelle pour les Mayennais. En 2018, ils sont moins surendettés d'après la préfecture de la Mayenne et la Banque de France. L'année dernière, 686 familles ont déposé un dossier de surendettement, contre 840 en 2017. Une bonne nouvelle à prendre "très humblement", pour le directeur de la Banque de France.

60% des dossiers de surendettement sur les charges du quotidien

Ce qui saute aux yeux dans ce rapport, c'est une information pour le moins surprenante. Aujourd'hui, les Mayennais et plus largement les Français tombent dans la spirale du surendettement, non pas à cause des crédits à la consommation mais à cause du coût de la vie.

Les difficultés actuelles des surendettés sont surtout les charges courantes." - Jean Marc Oltra, le directeur départemental de la Banque de France.

"Ils n'y arrivent plus", répète Jean-Marc Oltra, le directeur de la Banque de France en Mayenne. Aujourd'hui, la part des dossiers de surendettement dû au crédit à la consommation n'est plus que de 40%. La bascule s'est opérée depuis 1989.

Autre phénomène très présent en Mayenne, la proportion des primo-accédants et des propriétaires plus importante qu'ailleurs dans les dossiers de surendettement. Malgré le prix bas de l'immobilier en Mayenne, ils ont dû mal à subvenir à leur dette d'habitation.

Alors, qui est le plus touché dans le département ? Et bien les jeunes. Le profil des Mayennais surendettés : des couples jeunes, sans enfant avec des qualifications d'ouvriers et souvent sans travail.