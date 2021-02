Surendettement dans la Manche : 3 chiffres clés pour tout comprendre

Les Manchois coincés dans la spirale des dettes ont la possibilité de déposer un dossier de surendettement. Examinés par une commission spéciale qui s'est réunie à 18 reprises l'an dernier dans la Manche, ces dossiers débouchent sur un accompagnement, voire parfois, une annulation de la dette. Retrouvez en 3 chiffres les données à connaître sur le phénomène du surendettement dans la Manche.

-26%

C'est la baisse du nombre de dossiers de surendettement déposés l'an dernier par rapport à 2019. Cela représente 889 dossiers, soit 315 de moins que l'année précédente. Cette baisse est encore plus marquée qu'au niveau national (-24%) et s'inscrit dans une baisse constante depuis 2014 (2046 dossiers avaient été déposés cette année-là). "Il faut y voir le résultat des lois Lagarde et Hamon qui ont réglementé les crédits à la consommation, et pour l'année dernière, l'impact des aides de l'Etat en réaction à la crise économique", souligne Thierry Gomot, directeur de la Banque de France dans la Manche.

50%

C'est le nombre de ménages surendettés dans la Manche, qui se retrouvent dans l'incapacité de rembourser tout ou partie de leur dette une fois payées leurs charges. Cela amène la commission de surendettement à orienter de nombreux dossiers vers une procédure de rétablissement personnel, autrement dit, l'annulation de la dette. Sur 889 dossiers, 41,9% ont été traités de la sorte en 2020.

14759

C'est en euros, le montant de l'endettement médian des ménages surendettés dans la Manche. Un chiffre qui comprend les dettes liées à la consommation, au paiement des charges et des loyers, mais pas un éventuel remboursement d'emprunt immobilier. Parmi les ménages ayant déposé un dossier l'an dernier, le profil type est celui d'une femme seule ou avec enfants, locataire et sans emploi.