Le nombre de ménages surendettés en baisse dans le Gard

Gard, France

Depuis 2011, le nombre de ménages gardois qui effectuent une demande d'effacement du surendettement diminue. L'année 2019 confirme la tendance : sur l'année écoulée, 1 378 demandes ont été enregistrées dans le département, soit une baisse de 14,4% par rapport à l'année 2018 selon le directeur de la Banque de France.Même constat de l'UFC Que-Choisir Nîmes. "Avant, je faisais 4 ou 5 permanences de surendettés par semaine. Aujourd'hui, je n'en fais plus qu'une", explique Aurore Mordelet, en charge du dossier à l'association.

Les retraités de plus en plus concernés par le surendettement

Pour autant, le surendettement n'est pas un phénomène qui appartient au passé selon Aurore Mordelet : "On aura toujours des surendettés, surtout dans notre département très touché par le chômage, avec des personnes qui ne parviennent pas à régler les charges de la vie courante : la cantine des enfants, les factures d'électricité..." La bénévole d'UFC Que-Choisir remarque aussi une hausse du nombre de retraités concernés par ce problème, depuis près de 10 ans maintenant : "Avant, les retraités faisaient beaucoup plus attention à leur budget, c'était plus ancré dans leur éducation. Les parents apprenaient à leurs enfants à faire des économies. La nouvelle génération de retraités, une fois la vie active terminée, avec 30-35% de baisse de salaire, se retrouve en grande difficulté."