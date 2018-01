Le développement effréné des surfaces commerciales en Corse est ce mardi le thème abordé avec l’invitée de la rédaction de RCFM. Il s’agit d’Antonia Luciani, géographe et vice-présidente de la fondation Coppieters de l'alliance libre européenne et auteur d'une étude sur ce développement.

Corse, France

L'atrium à Sarrola Carcopino, peut-être l'ouverture d'ici quelques mois d'un hypermarché Leclerc et sa galerie commerciale à quelques mètres seulement, plus de 22 milles mètres carrés de surfaces commerciales autorisées entre 2011 et 2016 à Porto-Vecchio, les surfaces commerciales se développent à un rythme effréné depuis quelques années en périphérie des centres urbains. Antonia Luciani, géographe et vice-présidente de la fondation Coppieters de l'alliance libre européenne est l'auteur d'une étude sur ce développement, elle est notre invitée ce mardi.

Carte des zones commerciales autorisées - Antonia Luciani

Antonia Luciani : « Cela fait une vingtaine d’année que la Corse connait un développement des grandes surfaces, c’est vrai que ces dernières années ont été marquées par une accélération de cette offre. Elle est problématique puisque importante, concentrée dans certaines communes et impacte considérablement le développement. Elle a des impacts négatifs en termes environnementaux, sur les centres villes, cela demande une réflexion aujourd’hui. »

Quel modèle économique ?

« Le développement de ces grandes surfaces donne l’impression qu’on arrive enfin à être à la hauteur du continent, or les chiffres montrent que ce qui équivaudrait à 39 stades de football construits ces 10 dernières années de surfaces commerciales, montre bien qu’il n’y a pas de retard et que nous avons pris la tête, on devient une des région des région qui a le plus de mètres carrés de surface commerciale par habitant. Dans une île où la précarité, le chômage sont importants, une économie liée au tourisme et peu de production, dans ce contexte on peut s’interroger sur le bénéfice de voir s’implanter ce genre de développement. »

La création d’emploi

_« Ces emplois ne sont pas forcément précaires puisque des efforts ont été faits en Corse pour que les gens puissent travailler à 35h et pas à temps partiel, en revanche il est dit aussi qu’_un emploi créé en grande surface tue trois emplois en centre-ville. »

Concentration géographique

« Jean-Christophe Angelini a précisé que les centres commerciaux tels qu’ils étaient faits aujourd’hui n’étaient pas un modèle valable pour notre île et qu’il fallait revoir des choses. Aider le petit commerce en fait partie mais aujourd’hui il est clair que la collectivité unique aurait pu être un outils pour remettre la région et la puissance publique au cœur de l’actionen faisant sorte que les commissions départementales, qui aujourd’hui donnent les autorisations, fusionnent en une seule entité régionale, ce qui aurait permis de reprendre la main et donner des avis qui auraient eu le poids suffisamment important pour limiter ou permettre à la région d’émettre des avis, aujourd’hui même si elle émet un avis défavorable cela ne veut en rien dire que le projet ne se fera pas, sa voix ne compte pas plus que celles des élus locaux ou personnalités qualifiées. »

Un moment crucial

« Aujourd’hui les critères utilisés par les commissions départementales sont les même sur le continent et ici, ils demandent notamment à ce que les autorisations soient compatible avec les schémas de cohérence territoriales ou les plans d’urbanismes intercommunaux. En Corse il n’y en a pas, mais nous avons le PADDUC qui donne des grandes orientations, pour tout ce qui est protection des terres agricoles, faire en sorte qu’il n’y ait pas de discontinuité avec l’urbanisation, que les paysages soient préservés, qu’il y ait une réflexion autour du transport, de l’intégration urbaine et paysagère, ce sont des choses sur lesquelles nous pourrions nous appuyer, ce n’est pas le cas à l’heure actuelle, c’est dommageable et _la collectivité unique dans ces ordonnances aurait dû ou pu prévoir que ces changements s’opèrent à un moment aussi crucial que la création de cette collectivité_. »

Interview : Caroline Filippi