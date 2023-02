Surfréquentation touristique en Ardèche : le département riposte

Tout a commencé par une vidéo diffusée l'été dernier sur les réseaux sociaux. On y voyait des dizaines de canoës bloqués en amont d'une passe. Le commentaire évoquait la surfréquentation des gorges de l'Ardèche.la vidéos est devenue virale et vue par des milliers d'internautes. Mauvaise pub pour l'Ardèche. Ce n'est pas totalement nouveau : l'expression autoroute à canoës pour désigner les gorges de l'Ardèche ne date pas d'hier.

Le manque d'eau de l'été 2022 exacerbe les critiques

La sécheresse de l'été 2022 n'a fait que renforcer ce sentiment de surfréquentation chez certains. "Si il y avait moins de touristes, on aurait un peu plus d'eau" a-t-on pu entendre. Il y a eu aussi les incendies et des touristes qui ont annulé leurs vacances en Ardèche par crainte du feu alors qu'ils avaient réservé dans lieu épargné. Et la petite musique de la surfréquentation s'est faite plus prégnante jusqu'à inquiéter l'agence de développement touristique.

Un cellule de veille

L'ADT a donc décidé de mettre en place une cellule de veille. Il s'agit "de donner la bonne information " explique le directeur de l'ADT, Richard Buffat. L'ADT veut faire passer la bonne information auprès des touristes par les professionnels, fédération de l'hôtellerie de plein air ou encore Gîtes de France. Faire passer la bonne information et lutter contre ce que l'ADT appelle les fake news comme par exemple cette vidéo de canoë bloqués sur la rivière. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas vrai mais d'expliquer qu'il y a des possibilités de faire du canoë dans de bonnes conditions en Ardèche.

Rappeler le poids du tourisme dans l'économie ardéchoise

Et que serait l'Ardèche sans le tourisme s'interroge l'ADT. Le tourisme représente 8% des emplois en Ardèche. Les touristes ont dépensé dans notre département 760 millions d'euros en 2022. Enfin l'ADT cite un sondage (ADT-TCI Travelsat) qui montre que 78% des ardéchois estime que le tourisme a une influence plus positive que négative sur l'économie locale.