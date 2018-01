Surgères, Charente-Maritime, France

A côté d'une machine à presse, des milliers de petits granulés de plastique s'apprêtent à être fondus puis transformés. Un passage de quelques minutes dans un moule et ressort ensuite une cagette pour les huîtres flambant neuve. La particularité de cette cagette, elle est fabriquée à partir de morceaux de plastique recyclé. C'est également de cette façon qu'est produit le modèle 2018 de la chaise Ioda.

20 tonnes de déchet réutilisées chaque année

Pour faire du neuf il faut donc utiliser quelques débris des vieux modèles. "L'objectif de l'entreprise c'est zéro déchet.", affirme Marc Peltzer, responsable commercial chez Sogemap. "Chaque année 20 tonnes de nos déchets sont réutilisés pour fabriquer de nouveaux objets. On donne une seconde vie à nos produits." Et une autre couleur, le noir, qui indique que la chaise Ioda est bien composée de matières recyclées. "La véritable difficulté du recyclage c'est la couleur", rajoute Marc Peltzer. "Il est très difficile de trier chaque déchet en fonction de sa couleur pour retrouver la teinte d'origine. Donc le premier geste du recyclage c'est de consommer des objets noirs."

Les déchets plastique n'ont rien à faire sur les plages

Utiliser des matières recyclées est donc devenue l'une des principales politiques de l'entreprise. "De plus en plus de gens prennent conscience que les déchets plastiques n'ont rien à faire sur les plages.", explique Valérie Gaillard, responsable des achats à Sogemap. "Il est donc important de montrer à nos consommateurs qu'on peut utiliser ces déchets plastiques pour en faire des produits." Et pour encore chercher à innover, Sogemap pourrait se pencher sur les matières biodégradables dans les prochaines années.