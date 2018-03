L'Etat a décidé d'augmenter le montant de la dotation qu'il verse aux communes et aux communautés de communes creusoises pour financer les investissements : une hausse de 12 % par rapport à l'an dernier. L'enveloppe atteint un peu plus de 13 millions d'euros.

Creuse, France

A l'heure où l'Etat impose des restrictions budgétaires tous azimuts, c'est une bonne nouvelle. Le montant de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR de son petit nom) continuera d'augmenter en 2018 : +12 % par rapport à l'an passé d'après un communiqué de la préfecture de la Creuse publié ce mardi, qui note aussi que cette dotation a plus que doublé depuis 2013.

Le montant exact s'élève à 13.101.209 euros : une somme qui sera versée aux communes et aux communautés de communes qui souhaitent financer des équipements, des projets, des travaux... En bref, des investissements. Cette dotation ne peut pas être utilisée pour des dépenses de fonctionnement, qui sont pourtant les plus régulières (salaires, factures d'électricité, entretien, etc.).

Dans le même temps, l'Etat a réduit son soutien aux collectivités dans ce domaine : la Dotation générale de fonctionnement a été réduit de 25 % au niveau national depuis quatre ans.