Surtaxe des résidences secondaires : 162 communes en Savoie et 182 en Haute-Savoie ont été identifiées

Près de 350 communes de nos deux départements peuvent désormais surtaxer les propriétaires de résidences secondaires. La liste est parue au journal officiel. "L'objectif, c'est d'apporter aux plus petites communes qui ne pouvaient pas le faire jusqu'à maintenant une recette complémentaire qui va leur permettre de pouvoir aider le logement permanent, et aider les gens à rester au pays", expliquait ce mercredi sur France Bleu Pays de Savoie le député Renaissance Xavier Roseren, de la circonscription de Chamonix-Sallanches et Cluses, il a été très actif sur ce texte.

ⓘ Publicité

À lire aussi Résidences secondaires : découvrez la liste des nouvelles communes autorisées à majorer leur taxe d'habitation

"Au pays du Mont-Blanc, 70% du logement, c'est du logement secondaire"

"Aujourd'hui, on avait 1.400 communes qui pouvaient le faire mais c'était des communes qui étaient dans des grosses agglomérations, mais nos communes de stations de ski ou du littoral, plus petites, ne pouvaient pas le faire, et c'est aujourd'hui 2.300 communes en plus, qui pourront le faire, et elles auront les mêmes outils, pour pouvoir conserver des résidents permanents et trouver un équilibre entre nos résidences principales et la résidence secondaire, par exemple, au pays du Mont-Blanc, 70% du logement, c'est du logement secondaire, et seulement 30% du logement qui est de la résidence principale".

Une hausse entre 5 et 60%, sur décision des maires

"Ce sont bien les maires qui décideront, au mois d'octobre, dans leur conseil municipal de voter ou pas l'augmentation de la taxe pour les résidences secondaires, la taxe d'habitation a été supprimée pour l'ensemble des résidences principales, mais elle reste pour la résidence secondaire, et les maires, sil ils le décident, pourront augmenter de 5 à 60% cette taxe afin d'avoir une recette complémentaire qu'ils mettront je l'espère à destination du logement permanent" (cela représente entre 40 et 60 euros pour un appartement type T3), précise Xavier Roseren.

Chamonix va appliquer la surtaxe

"Une très, très grande majorité souhaite la mettre en place parce qu'on a besoin de garder nos travailleurs, on a besoin du logement pour les travailleurs de nos usines, de nos restaurants, de nos hôtels, nos hôpitaux, nos écoles, c'est aujourd'hui vital de pouvoir garder du logement en permanent", insiste le député. À Chamonix par exemple, où les résidences secondaires représentent près de 7 logements sur 10, le maire Eric Fournier a confirmé à France Bleu Pays de Savoie qu'il allait appliquer cette surtaxe. La commune estime qu’elle rapportera entre 2,5 et 3 millions d’euros par an, de l’argent qui servira uniquement à la construction de logements permanents.

loading

"Il y a un côté confiscatoire"

Cette nouvelle taxe est dénoncée par les propriétaires de résidences secondaires. "Les résidents contribuent à l'économie des stations, puisqu'ils payent les infrastructures, sans les utiliser autant d'ailleurs que les habitants, et sans avoir de réduction, en plus, ils contribuent aussi à l'économie touristique, car souvent, ils louent leurs résidences, donc va y avoir ceux qui vont payer la surtaxe, et puis ceux qui vont vendre, donc il y a un côté confiscatoire", estime Mireille Sertout, présidente de la Fédération des associations de résidents des stations de montagne (20.000 adhérents dans les Alpes).