Surtaxe sur les résidences secondaires : Lacanau veut s'y mettre dès 2023

C'est un amendement au projet de la loi de Finance qui pourrait changer pas mal de choses pour les propriétaires de maisons de vacances. Jusqu'ici réservée aux zones tendues, la surtaxe des résidences secondaires sera ouverte dès 2023 à 5.000 communes supplémentaires, dont la plupart des communes du littoral de la Gironde. Parmi elles, Lacanau, qui compte 71% de résidences secondaires.

Jusqu'à 60% de surtaxe

Cette surtaxe sur la taxe d'habitation des résidences secondaires permettrait à la commune de compenser le déficit creusé par la suppression de nombreux impôts locaux. "C'est important de récupérer des leviers fiscaux", souligne le maire Laurent Peyrondet. "Les résidences secondaires sont un atout pour la commune, mais elles entraînent aussi des coûts. Nous avons plusieurs dizaines de kilomètres de voirie à entretenir, et un budget énergétique qui va passer de 300.000 à 1 million d'euros l'an prochain. Nous allons chercher des solutions en examinant toutes les taxes qui existent, de façon équilibrée".

"Il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi la cantine, la revalorisation du salaire des agents. On ne l'avait pas prévu, et on n'aurait pas augmenté la taxe sur les résidences secondaires s'il n'y avait pas eu ces événements" , ajoute Laurent Peyrondet. Chaque commune pourra définir le taux de surtaxe , entre 5% et 60%. "Il n'est pas question de faire de la recette pour faire de la recette, nous resterons mesurés" , souligne le maire.

Impossible de se loger

Des propos qui ne rassurent pas Sylvie, propriétaire d'une "toute petite" maison secondaire à Lacanau. "Je trouve cela scandaleux" , s'insurge la retraitée. "Je ne suis pas riche, loin de là ! J'ai une petite retraite de 1.000 euros. Ma résidence secondaire je l'ai gardée, en faisant des sacrifices aussi. Il faut laisser les gens vivre !"

Reste que le prix du mètre carré à Lacanau a augmenté de plus de 65% en 10 ans. Inès a grandi et travaille sur la commune, mais vit toujours chez ses parents. "Je ne pourrais pas acheter, ni louer. J'ai des amis qui galèrent, qui vivent à dix dans une colocation. Je suis plutôt pour cette mesure, si ça peut aider les jeunes".

Olivier et Sonia, venus de région parisienne pour passer les vacances et chercher une maison secondaire à acheter, comprennent le principe de cette taxe, tout en déplorant le "toujours plus d'impôts" . "On voit bien qu'il faut de l'argent pour faire des équipements, des médiathèques, de la voirie. Mais c'est aussi un frein à l'achat."