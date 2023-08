Surtaxes des logements vacants : les maires du Calvados vont-ils l'appliquer ?

Le décret publié le 25 août 2023 au Journal Officiel offre la possibilité à 2263 communes françaises de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou de surtaxer les logements vacants. Cela concerne les communes de moins de 50 000 habitants. On en trouve 152 dans le Calvados, situées notamment sur la Côte Fleurie et le Pays d'Auge, et dans l'agglomération caennaise.

Les communes ont jusqu'au 1er octobre 2023 pour en adopter le principe. Elles seront ensuite libres d'utiliser ou non ce levier fiscal. Olivier Paz, président de l'Union amicale des maires du Calvados et maire de Merville Franceville, estime que c'est un outil potentiellement utile, qui devrait permettre de résoudre la problématique de la pression immobilière. "Quand une commune doit par exemple s'équiper d'une station d'épuration, il est normal que les résidents secondaires participent à l'effort financier".

Mais sur la Côte Fleurie, à Deauville qui compte 75% de résidences secondaires, c'est non. "Moins il y a de fiscalité, mieux c'est, explique le maire Philippe Augier. Il n'est pas question d'alourdir les charges". C'est non également chez la voisine Villers-sur-mer, mais pour une autre raison. La commune se classe pourtant au 4ème rang français en proportion de résidences secondaires. "Mais ce sont des logements trop petits de 25-30 m², explique le maire Thierry Granturco, et les surtaxer ne résoudrait pas le problème de la pression immobilière".

A Dives-sur-mer en revanche, le maire Pierre Mouraret n'hésite pas une seconde. De plus en plus impactée par les locations de courte durée, sa commune a vu sa population baisser de 6000 à 5300 habitants. "Les Divais qui travaillent à Dives ne peuvent plus se loger sur place, nous voulons nous servir de ce levier pour garder un équilibre". A Trouville, où 60% des logements sont des résidences secondaires, et dont les finances ne sont pas florissantes, on n'a pas encore pris de décision. Sylvie de Gaetano réunit ses adjoints la semaine prochaine pour en parler.

Du côté des communes de l'agglomération de Caen-la-mer concernées, certaines réfléchissent comme Mondeville ou encore Ifs. Le maire Michel Patard-Legendre estime que "c'est un levier qui peut remettre sur le marché des logements vacants". Mais pour Colombelles, c'est un refus catégorique du maire Marc Pottier. "La pression immobilière est forte, mais ce levier ne permet pas d'y remédier, car il y a très peu de logements vacants, et la symbolique d'une telle mesure ne serait pas bonne".