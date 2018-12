"Suspendre les taxes est urgent", selon le sénateur Olivier Jacquin

Par Laurent Watrin, France Bleu Sud Lorraine

Auteur d'un rapport sur l'avenir des transports en France et défenseur d'une fiscalité écologique, le sénateur de Meurthe-et-Moselle, Olivier Jacquin (PS), demande à Emmanuel Macron la suspension des taxes sur le carburant et des impôts plus justes.