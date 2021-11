Elles sont contraintes de revoir leurs plans en urgence. L'annonce du Maroc, ce jeudi soir, de suspendre toutes ses liaisons avec la France en raison de l'aggravation de l'épidémie de Covid-19, oblige des centaines de passagers à annuler leur voyage au départ et à l'arrivée de Nantes-Atlantique.

Suspension des vols entre le Maroc et la France : des centaines de passagers concernés à Nantes Atlantique

Quatre vols entre le Maroc et l'aéroport de Nantes Atlantique étaient prévus, ce samedi. Ils ont du être annulés au dernier moment après la décision de Rabat de suspendre ses liaisons avec la France.

Quatre vols étaient prévus entre Nantes et les villes marocaines d'Agadir, Casablanca ou encore Marrakech pour la seule journée de samedi. Ils sont tous annulés, ce jeudi soir, après l'annonce du Royaume de suspendre l'ensemble des liaisons avec l'hexagone en raison de la nouvelle intensification de l'épidémie de Covid-19.

Des centaines de passagers concernés

Les passagers qui embarqueront à l'aéroport Nantes-Atlantique, ce vendredi, à destination de Casablanca à 18h15 seront les derniers à pouvoir rejoindre le Maroc avant plusieurs jours. Voire plusieurs semaines. Le ministère marocain des Affaires étrangères annonce en effet, ce jeudi soir que "cette décision entrera en vigueur à partir du 26 novembre 2021 à 23H59, et ce jusqu'à nouvel ordre". Cette dernière intervient "afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen", note le Comité interministériel de suivi de la crise.

Une dizaine de vols étaient programmés pour le seul week-end du 27 et 28 novembre entre la France et le Royaume du Maghreb. Annoncés maintenus sur le site de l'aéroport de Nantes, ces liaisons empruntées par des centaines de passagers et entre autre opérées par Ryanair, Transavia ou encore Royal Air Maroc devraient néanmoins disparaître des écrans dans les prochaines heures.