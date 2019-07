Suspension du plan social chez General Electric à Belfort : la requête des syndicats rejetée

Belfort, France

Le plan social de General Electric, prévoyant la suppression de près de 1000 emplois entre Belfort et Bourogne, se poursuivra. Les syndicats belfortains avaient saisi le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Belfort dans l'espoir d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du plan social, en soulignant le fait que GE n'avait pas réalisé tous les efforts possibles pour limiter l'ampleur de ce plan plan social. La justice s'est déclarée incompétente.

Le juge des référés botte en touche

Lors de l'audience qui s'est déroulée quelques jours plus tôt, les avocats de GE avaient posé la question de la compétence, de la légitimité de la demande de l'intersyndicale devant le Tribunal de Grande Instance : "les organisations syndicales vous demandent de suspendre la mise en oeuvre de ce plan social. Mais depuis la loi du 14 juin 2013, [loi relative à la sécurisation de l'emploi] _l'administration a seule compétence exclusive_. Vous auriez du relevez vous-même l'incompétence de la juridiction sur la demande dont vous êtes saisi".

Dans son ordonnance de référé, le juge explique aller dans le même sens que les avocats de GE : "ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif".

Les services de l'Etat, la DIRECCTE, auront le dernier mot

"C'est à l'administration de se prononcer" avait dit Maître Tarassewicz, avocate de GE, précisant que "c'est aux services de l'Etat, de la DIRECCTE de déterminer si GE s'est bien comporté ou non dans la recherche de diversification". Ce que confirme le juge des référés : _"il est établi que la DIRECCTE apprécie et contrôle la régularité de la procédure d'information et de consultation; qu'_elle a la possibilité de refuser l’homologation du plan de sauvegarde de l'emploi si elle considère que l'employeur n'a pas tout mis en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre".

