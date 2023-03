Le parquet de Privas ouvre une enquête préliminaire pour "mise en danger de la vie d'autrui" contre le laboratoire Tetra médical à Annonay, liquidée il y a un peu plus d'un an. Beaucoup d'ex-salariés craignent avoir été empoisonnés à l'oxyde d'éthylène, un gaz cancérigène, mutagène et reprotoxique.

Suspicions d'empoisonnement par gaz toxique : enquête ouverte par le parquet de Privas contre Tetra Médical © Radio France - Nathalie Rodrigues Confirmant une information de l'AFP, le parquet de Privas annonce l'ouverture d'une enquête contre Tetra médical pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle fait suite à la création d'une cellule de soutien psychologique par la Préfecture, la ville d'Annonay et par l'Agglomération, pour aider les salariés dont beaucoup craignent avoir été empoisonnés à l'oxyde d'éthylène, un gaz cancérigène, mutagène et reprotoxique, lorsqu'ils travaillaient chez Tetra Médical. ⓘ Publicité À lire aussi Gaz cancérigène chez Tétra Médical : "ce sera bien pire que l'amiante" pour la CGT à Annonay De plus, 51 dossiers d'anciens salariés ont été déposés au conseil des Prud'hommes d'Annonay et une trentaine d'autres, seraient en préparation, pour "préjudice d'anxiété" et demander l'indemnisation des salariés "risquant de graves pathologies". Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.