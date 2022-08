Symbole du plus gros chantier routier du département, un nouveau pont enjambe l'Escaut au nord de Valenciennes

C'est la réalisation phare du plus gros chantier routier du Nord : un nouveau pont a été posé sur l'Escaut, dimanche 31 juillet. Il fait partie du contournement nord de Valenciennes, qui doit permettre de désengorger la circulation et d'attirer des entreprises sur la zone.

C'est un des plus gros chantiers routiers de la région, et même le premier en terme d'investissement dans le Nord : on voit enfin le bout des travaux de contournement nord de Valenciennes. Les habitants de la zone vont enfin pouvoir gagner du temps en reliant Raismes et Saint-Saulve via Beuvrages et Bruay-sur-l'Escaut. Les travaux de cette nouvelle voie de 5,2km ont commencé en 2016, et une de ses infrastructures phares vient d'être installée, ce dimanche 31 juillet : un nouveau pont sur l'Escaut entre Saint-Saulve et Bruay, qui devrait permettre de décharger le trafic très congestionné sur les petits axes.

Un "poumon" pour les communes de la zone

75m de long, 15m de large et 15 m de hauteur : avec ses deux grandes arches blanches, le nouveau pont enjambe l'Escaut, et change déjà le paysage : "L'ouvrage est fin, au delà d'être un objet utile ce sera aussi un bel objet pour les passants, les plaisanciers et ceux qui utilisent la voie d'eau à titre professionnel", explique Claire Bethier, responsable adjointe de la direction de la voirie au Département.

"C'est impressionnant !" lâche l'adjoint au maire de Saint-Saulve, Hervé Brouillart, devant le chantier. Pour sa ville et lui, c'est bien plus qu'un simple pont : "C'est véritablement un poumon, se félicite-t-il. Il suffit de venir le soir vers 17h, voir toute la circulation qu'il y a sur cette zone, les gens sont totalement bloqués pour rentrer sur Bruay. Là, ça va fluidifier la sortie de Saint-Saulve vers les communes riveraines." La ville va même en profiter pour créer un nouveau quartier dans la zone du Marais d'ici 2025.

Retombées économiques "évidentes"

Ces travaux ont un coût : 109 millions d'euros pour l'ensemble du contournement nord. Cette année, 20% du budget voirie du département du Nord y est consacré. Mais ces travaux étaient incontournables pour Valentin Belleval, le vice-président du Département chargé de la voirie et des infrastructures : "L'objectif est de structurer le réseau pour gérer les 30.000 véhicules qui traversent l'agglomération de Valenciennes tous les jours, tout en rendant leur qualité de vie aux habitants qui sont impactés par cette circulation".

Et les retombées économiques ? Elles seront "évidentes" selon lui, "parce qu'on va faciliter la mobilité et le transport logistique". Ce qui commence déjà à attirer les acteurs économiques. "On a vraiment une demande nouvelle d'entreprises qui veulent s'installer le long du contournement nord et profiter de cette infrastructure", assure Jean-Noël Verfaillie, vice-président de Valenciennes Métropole.

La section de route sera ouverte au public en décembre prochain.