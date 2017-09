Syndicalisme : quelle place dans notre société?

Depuis quarante ans le nombre des syndiqués ne cesse de baisser en France. Aujourd'hui, on en compte 11%. C'est la proportion la plus faible par rapport au reste de l'Europe.

La France se trouve au dernier rang de l'Europe pour le nombre de syndiqués (11 % des salariés dont 20% dans le secteur public et 9% dans le privé). Dans le même temps, en Allemagne, 29% de la population active est syndiquée. En Italie, ils sont 44%. En Suède, 91% de la population active est syndiquée !

Comment expliquer cette situation ? Dans certains pays d'Europe, adhérer à un syndicat permet de bénéficier d'avantages comme par exemple des indemnités chômage s'ajoutant aux aides de l’État. Les syndiqués européens sont avant tout des cotisants. Les Français, eux, sont surtout des militants.

L'une des 14 manifestations contre la loi El Khomri à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Les syndicats victimes de la baisse du nombre des ouvriers

Autre raison de l'érosion syndicale : le nombre des ouvriers ne cesse de baisser en France depuis les années 70. Une population qui a constitué longtemps le socle des centrales syndicales comme par exemple la CGT. Cette transformation de l'emploi est l'une des raisons de cette crise de représentativité dans les syndicats.

Érosion syndicale : la tendance change

Selon Force Ouvrière, le nombre des adhésions grimpe à nouveau depuis deux ans. Tendance que confirme Hervé Larrouquère, secrétaire départemental de FO dans les Pyrénées Atlantiques (5000 adhérents dans le département).

Le nombre des adhésions repart à la hausse depuis deux ans selon FO Copier

© Radio France - Jacques Pons

Problème des syndicats : leur image selon la CFDT

Du coté de la CFDT on clame que les syndicats sont utiles. Pour Michel Laralde, secrétaire de la CFDT Pays Basque, l'une des raisons de l'érosion a été un souci d'image. "l'image qu'on a aujourd'hui des syndicalistes est souvent celle du syndicaliste dans la rue. Or, on a fait la preuve depuis longtemps à la CFDT que c'est bien autre chose. Qu'à un moment donné, nous, syndicalistes, on est là pour aussi construire, pour accompagner. On n'est pas seulement là pour revendiquer".

Qui entend parler des syndicats dans les écoles supérieures ? — Michel Laralde, secrétaire CFDT pays Basque

Manque d'information sur le syndicalisme dans les écoles supérieures selon Michel Laralde - CFDT Copier

Le travail, ingrat, des élus syndicaux

Qui sait ce qu'implique le mandat d'un élu syndical? Écoute sans faille de tous les problèmes des salariés d'une entreprise. Retransmission auprès de la direction. Suivi des dossiers. Il y a aussi les "multi-cartes". Les élus qui collectionnent les mandats (délégué du personnel et/ou secrétariat CHSCT et/ou élu du comité d'entreprise). Sans compter d'autres tâches à l'union départementale de son syndicat. C'est le cas de Christophe Punzano, 46 ans, employé d'une enseigne de bricolage de Bayonne, délégué syndical CGT, conseiller prudhommal etc... L'envers du décor :

Syndicalisme : l'envers du décor Copier

A noter que la direction de LAB et celle de la CGT, n'ont pas répondu à nos sollicitations.