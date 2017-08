Syndicats et élus locaux vigilants après l'annonce de la suppression de 400 postes chez Saint-Gobain

Alors que le PDG de Saint-Gobain était reçu ce jeudi par le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot, salariés et élus locaux s'inquiètent de la suppression de 400 postes prévue d'ici 2021. La société emploie 2.000 salariés en Lorraine.

La nouvelle est tombée au coeur de l'été au terme d'un Comité central d'entreprise à Pont-à-Mousson : le groupe va supprimer 400 postes d'ici à 2021 mais "sans plan social" selon la direction. Toutes les unités du groupe pourraient être concernées. En Meurthe-et-Moselle, le fabricant de gros tuyaux en fonte emploie 2.000 personnes sur plusieurs sites dont Pont-à-Mousson, Blénod, Toul et Foug. Alors cette menace inquiète syndicats et élus locaux.

Des élus, à l'image de Bernard Bertelle, maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, qui se rangent clairement du côté des salariés alors qu'on devrait en savoir plus sur les suppressions de postes au mois de septembre :

Ce ne sont pas les salariés qui ont pris la technique, la technologie, le savoir-faire et qui l'ont exporté au Japon pour monter des usines à bas coûts. Quand je discute avec les syndicats, on n'est pas là pour mettre le feu, on est là pour trouver des solutions pour que tout le monde y gagne."