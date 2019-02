Syndicats et gilets jaunes unis : plus d'un millier à Chambéry, 600 à Annecy

Chambéry, France

Après une timide mobilisation samedi dernier à Annecy - 200 personnes - l'appel des syndicats à manifester avec les gilets jaunes a pris une autre ampleur à Chambéry ce mardi après-midi. La police estime à 1.100 le nombre de manifestants, soit à peu près les estimations de la CGT.

A Annecy, 600 manifestants dont 200 gilets jaunes.

En tête de cortège, des dizaines de gilets jaunes ouvrent la marche anti-Macron, pro-RIC (référendum d'initiative citoyenne). Sur le pont également, la CGT, FO, Solidaires, France Insoumise, des retraités, des étudiants qui luttent contre l'augmentation du coût des inscriptions pour les étrangers ou encore le PCF se réjouissent de la fameuse "convergence des luttes".

Amplifier le rapport de force

Pour Eric Granata, le secrétaire général de l'union départementale CGT 73, "c'est une très belle manif qui s'explique par le ras-le-bol. Justice fiscale, justice environnementale, des services publics pour tous ! Faut saluer les gilets jaunes ! On attendait de leurs nouvelles comme eux attendaient de nos nouvelles. Les rencontres sont naturelles."

Quand certains voient une forme de récupération de la part d'un syndicat en perte de vitesse sur le terrain, le responsable CGT rappelle que "tous les jours la CGT lutte dans les entreprises. General Electric à Aix-les-Bains, l'hôpital de Chambéry... Il y a le côté visible des gilets jaunes le samedi. Et le côté invisible de la lutte. Mais, on n'est pas du tout en concurrence. Au contraire. Ça sert à amplifier le rapport de force."

Un grand débat national boycotté par les manifestants

La CGT refuse de participer au grand débat national, débat tronqué selon elle. "Une opération de com' qui vole la parole des vrais citoyens" dénonce Julien, 33 ans, d'Aix-les-Bains, qui défile en jaune fluo depuis le 1er décembre. Passée la sempiternelle remise en cause des médias, le jeune employé du BTP accepte de nous expliquer pourquoi il est regonflé à bloc avec la manifestation unitaire du jour à Chambéry. "Faut arrêter d'être divisés ! On pense pas tous la même chose, on sera jamais tous d'accord, mais ça fait plaisir de voir tout le monde réuni. On a eu à un moment quelques problèmes d'égo dans le mouvement autour de Chambéry. L'union fait la force !"