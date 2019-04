Syndicats, "gilets jaunes", black blocs, interdictions... à quoi faut-il s’attendre pour les manifestations du 1er-Mai ?

Passés au second plan depuis la crise des "gilets jaunes", les syndicats veulent saisir l'occasion du 1er-Mai ce mercredi pour se faire entendre alors que les autorités redoutent 1.500 black blocs et leur convergence avec des "gilets jaunes" radicaux à Paris pour en faire une "capitale de l'émeute".

A quoi faut-il s’attendre pour les manifestations du 1er-Mai ? L'an passé, entre 143.500 et 210.000 personnes ont défilé à travers toute la France pour la fête du Travail.

Cette année, ce rendez-vous traditionnel des syndicats et des travailleurs s’annonce particulièrement tendu en plein mouvement des "gilets jaunes" alors que les casseurs veulent en faire une "journée d'apocalypse".

Les syndicats veulent se faire entendre

La CGT, FO, la FSU, Solidaires, l'Unef et l'UNL ont appelé à un défilé afin d'"amplifier les batailles pour que les urgences sociales et climatiques soient enfin prises en compte par le gouvernement et le patronat".

Dans un communiqué, ils préconisent "une forte journée de mobilisation (...) pour l'amélioration des droits des travailleurs-se-s, pour le progrès social, la paix et la solidarité internationale".

Ils manifesteront ensemble à Paris dans l'après-midi de Montparnasse à la place d'Italie en passant par les boulevards de Port-Royal, Saint-Marcel et de l'Hôpital. Un parcours fortement sécurisé où tous les commerces, débits de boissons et restaurants devront être fermés le temps de la manifestation.

Deux axes de délestage sont prévus, l'un par les boulevards Saint-Jacques et Auguste-Blanqui et l'avenue des Gobelins, et l'autre par les avenues de l'Observatoire et Denfert-Rochereau.

Les syndicats "réformistes" organiseront une mobilisation propre, comme à l'accoutumée : la CFDT, la Fage, la CFTC et l'Unsa seront dans la matinée place de l'Odéon, également à Paris, avec comme mot d'ordre "pour une Europe sociale et environnementale".

Le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, ne se joindra pas au défilé parisien et manifestera à Marseille, selon son entourage.

1.500 black blocs attendus, Macron veut une réponse "extrêmement ferme"

Les syndicats craignent que leurs revendications ne passent inaperçues alors que certains "gilets jaunes" et "black blocs" appellent à transformer Paris en "capitale de l'émeute" pour cette "journée d'apocalypse".

Les autorités redoutent la venue à Paris d'au moins 1.500 black blocs et leur convergence avec des "gilets jaunes" radicaux. De nombreux "ultra-jaunes" venus de province devraient se rendre mercredi à Paris, a appris franceinfo de sources concordantes, car ils ne sont parfois pas les bienvenus dans les défilés syndicaux "classiques" organisés dans plusieurs villes.

Entre 1.500 et 2.000 black blocs - dont un noyau dur composé d'environ 200 personnes et certains venus de l'étranger - sont attendus dans la capitale, contre 1200 l'année passée, où la manifestation du 1er-Mai avait été émaillée de scènes de violences et de casse. Plusieurs commerces et du mobilier urbain avaient été incendiés ou endommagés notamment un McDonald's en feu face à la gare d'Austerlitz et de manifestants bloqués sur le pont du même nom.

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a souhaité que la réponse à l'encontre des "black blocs" et de ceux n'ayant pour objectifs "que le désordre et la violence" soit "extrêmement ferme" lors des manifestations du 1er-Mai, a déclaré la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

C'est aussi en marge de ce défilé que l'ex-collaborateur de l'Elysée, Alexandre Benalla, avait commis des violences à l'encontre d'un couple.

Manifestations interdites dans certains secteurs

Plusieurs villes ont interdit les manifestations dans certains secteurs ce mercredi 1er mai. Les villes de Paris, Toulouse, Montpellier, Rennes ou encore Nancy font partie des autres points de vigilance de cette journée pour les autorités, a appris franceinfo de source policière. A Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé le défilé syndical mais interdit les rassemblements de gilets jaunes dans l'hypercentre.

A Paris, le préfet de police Didier Lallement a interdit toute manifestation dans plusieurs secteurs, dont les Champs-Elysées, les abords de l'Assemblée nationale, du palais présidentiel ainsi que le secteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Il a également interdit le cortège que souhaitaient organiser un groupe de "gilets jaunes" au motif qu'il "présente des risques de troubles à l'ordre public", selon l'arrêté publié par la préfecture de police de Paris. Ce cortège devait s'élancer de la place du Panthéon et se disperser sur la place du 18 juin 1940, à la limite entre les 6e et 15 arrondissements de la capitale.

A Lyon, le préfet du Rhône a pris un arrêté interdisant de manifester dans l'hyper-centre alors même que le traditionnel cortège syndical n'avait pas prévu d'y passer. Il sera donc interdit de manifester dans et autour la principale artère commerçante de la presqu'île, la rue de la République, de 11h à 20h.

A Caen, la préfecture du Calvados a annoncé que le centre-ville serait interdit à toute manifestation autre que celle déclarée par l'intersyndicale alors que des "gilets jaunes" disent vouloir se joindre au cortège. Pour "assurer la bonne tenue de cet événement (...) il a été décidé d'interdire tout autre rassemblement dans le centre-ville de Caen le mercredi 1er mai" de 9H00 à 23H00. Cette décision d'interdire le centre de la ville normande a été motivée par des appels à rassemblement lancés sur les réseaux sociaux par des groupes liés aux "gilets jaunes", selon un communiqué.

8.000 forces de l’ordre mobilisées

50 unités des forces mobiles - à la fois des CRS et des gendarmes mobiles- seront déployées à Paris mercredi, sans compter les effectifs de police supplémentaires de la préfecture de police de Paris. Dans toute la France, 110 unités de forces mobiles, soit environ 8 000 hommes, seront déployés.

Des contrôles préventifs seront menés dès ce mardi soir dans et aux abords des principales gares, stations de métro et RER de l'agglomération parisienne, a appris franceinfo de source policière.