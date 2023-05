Synergie organise le salon de l’emploi aéronautique et du nautisme à La Rochelle

Le groupe international Synergie , spécialisé en services RH (intérim, recrutement, conseil, formation), organise ce mardi à La Rochelle une nouvelle édition de Synergie.aero , un salon dédié à l'emploi dans l’aéronautique ou le nautisme. Un évènement organisé au Stade Marcel-Deflandre en partenariat avec le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et Pôle Emploi. "L'évènement pour faire décoller votre carrière", promet Synergie.

Parmi la bonne vingtaine de groupes représentés : Airbus, Dufour Yacht, Europe Technologies, Laroche Industries, Neel Trimarans, Safran, Satys Aerospace, Segula Technologies, Thales, ou encore Trigo. Des organismes spécialisés dans l’emploi et la formation professionnelle, comme l’Afpa, Cipecma, l’UIMM – La Fabrique de l’Avenir, et Cap emploi, seront présents sur le salon rochelais.

Les employeurs présents proposeront de multiples offres d’emploi, en CDI, CDD, intérim ou CDI intérimaire. Des experts en recrutement et en formation professionnelle seront présents pour renseigner tous les candidats. Un panel de services et d’aides à la reconversion leur sera également proposé pour les aider dans leurs recherches. Il faut penser à prendre son CV. La Rochelle est le troisième salon organisé cette année par Synergie après Toulouse et Bordeaux.

Thierry Abad, directeur des Opérations Grand Sud chez Synergie. "C’est une année exceptionnelle en termes de besoins dans la filière aéronautique et nautique, après une année 2022 déjà conséquente sur les embauches. L’édition rochelaise mobilise plus d’une vingtaine d’entreprises, avec de grands groupes des filières de l’aéronautique et du nautisme, qui témoignent de la dynamique de ces secteurs".

