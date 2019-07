Un an et demi après l'explosion meurtrière à l'usine Saipol de Dieppe, un nouveau projet va voir le jour

Une explosion à l'usine Saipol de Dieppe avait fait deux victimes en février 2018. Un an et demi plus tard, le groupe Avril annonce un nouveau projet pour 2021 : l'ouverture d'une usine de production de protéines de colza.