Châteauroux : le chalet de la Croix-Rouge de la place Voltaire essentiel pour les sans-abri

Avec la récente chute de la température, les personnes à la rue sont encore plus fragile. En cette période hivernale de l'année la Croix-Rouge organise des maraudes et tient un accueil place Voltaire, à Câteauroux, trois soirs par semaine (le lundi, le mercredi et le vendredi) jusqu'à la fin mars 2021. Les bénévolent y distribuent des boissons chaudes, de la soupe, des sandwichs à tous ceux qui en ont besoin. Mais pas uniquement explique Ismael, le responsable adjoint du Samu social et des maraudes : "Lorsqu'on donne une soupe ou un café, ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça reste un prétexte pour entrer en contact avec la personne qui est en face de nous. Comprendre un peu sa situation, écouter ses souffrances".

Assis un peu à l'écart, Nicolas croque dans son sandwich triangle. Il observe les bénévoles et les sans abris rassemblés devant le chalet : "Moi je dis que ça aide bien les gens, et puis ça aide à retrouver sa dignité. Et puis ça me permet de voir les gens, de discuter. J'essaye de remonter la pente."

A écouter : Jean, bénévole de la Croix-Rouge, voit toujours plus de jeunes à la rue Copier

La nuit est tombée, il fait deux degrés. Par-dessus le comptoir, les bénévoles tendent des gobelets de potage fumant aux bénéficiaires, une dizaine en ce début de soirée. Bryan, 18 ans, échange quelques blagues : "On est avec des gens qui sont dans la même galère que nous. On se comprend. Moi si je n'étais pas à l'hôtel là, je serais à la rue. J'essaye de trouver du travail, de sortir de cette galère." Après avoir salué une dernière fois tout le monde avec un grand sourire, il s'éloigne. Il reviendra sûrement demain soir pour manger, et partager un moment chaleureux comme il le fait depuis trois semaines.

Pendant leurs soirées de maraude les bénévoles de la Croix-Rouge restent en contact avec les équipes du 115 pour repérer les potentielles personnes restées à la rue sans solution d'hébergement. Ismael, le responsable adjoint, souligne aussi l'importance des partenaires de la Croix-Rouge pour assurer sa mission : "La banque alimentaire de l'Indre fournit les denrées distribuées. Le petit mitron remet du pain et des viennoiseries. La cuisine centrale prépare le potage." Une chaîne de solidarité pour rompre l'isolement et la précarité des plus pauvres.