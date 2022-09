Tabac : "le prix du paquet devrait être à 45 euros" estime le pneumologue lorrain Yves Martinet

Onze euros le prix du paquet de cigarettes en 2024, le tabac va coûter encore plus cher ces prochains mois a confirmé le Ministère de l'économie. Mais cette hausse, lissée sur l'inflation, ne suffit pas selon le pneumologue lorrain Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme.

Onze euros le prix du paquet de cigarettes d'ici 2024, cette hausse, lissée sur l'inflation a été confirmée par le Ministre de l'économie. Mais il ne faut pas s'arrêter là, juge le pneumologue lorrain Yves Martinet sur France Bleu Lorraine ce mercredi 28 septembre. Le président du Conseil national contre le tabagisme appelle le gouvernement à "des augmentations de prix suffisamment importantes et répétées".

Pour Yves Martinet, il faudra augmenter le prix du paquet de cigarettes... à 45 euros ! Soit le prix que représente le coût réel du tabac pour l'Assurance maladie en France. Il est compris entre 20 et 26 milliards d'euros par an. "J'ouvre une fenêtre aux fumeurs, en arrêtant, ils gagnent des années de vie, et de l'argent. Mais ce n'est pas facile d'arrêter".

C'est pour cela que le président du Conseil national contre le tabagisme veut associer cette hausse avec un accompagnement des personnes concernées.