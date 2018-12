TABLEAU - Le prix de l'eau va baisser à Brive et dans une grande partie de son agglomération

Brive-la-Gaillarde, France

C'est une nouvelle qui tombe bien dans le contexte actuel et la mobilisation des gilets jaunes pour un meilleur pouvoir d'achat. Le prix de l'eau va baisser à Brive et dans une grande partie de son agglomération. Cela va concerner précisément 37 des 48 communes membres. Les élus doivent l'acter ce lundi soir en conseil communautaire.

Près de dix millions d'euros sur trois ans

Pour obtenir cette ristourne de la part de la Saur, exploitant du réseau, les élus ont mis à profit une harmonisation de six contrats à l'échelle de l'agglo de Brive : trois d'assainissement et trois d'eau. L'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2022 mais, d'ici là, certains contrats doivent être prolongés au bénéfice de l'exploitant. C'est là qu'il y a eu négociation explique Frédéric Soulier, maire de Brive et président de l'agglo, "en demandant à notre exploitant de donner un geste fort en terme de discussion financière". C'est ainsi qu'une baisse annuelle de plus de trois millions d'euros a été obtenue, soit "près de dix millions d'euros sur trois ans qu'on a souhaité redistribuer aux habitants".

100€ de moins sur la facture à Brive pour la consommation moyenne d'une famille

Cela représente des baisses notables pour certaines communes. Sur la base d'une consommation de 120m3, la consommation moyenne d'une famille pendant un an, la facture coûtera 100€ de moins à Brive (16,50% de baisse), même chose dans les villages de Saint-Pantaléon de Larche (120€ d'économie et 17,10% de baisse). L'économie ne sera que de 3,50€ à Malemort, Noailles ou Dampniat. Il n'y aura, en revanche, aucune incidence à Estivals, seule commune dans ce cas.

Onze communes, adhérentes à des syndicats, pas concernées

Onze autres communes adhérentes à des syndicats (Chabrignac, Estivaux, Juillac, Lascaux, Sadroc, Saint Bonnet la Rivière, Saint Bonnet l'Enfantier, Saint Pardoux l'Ortigier, Sainte-Féréole, Turenne et Vignols) ne sont elles pas du tout concernées par cette baisse. "On ne peut pas, pour l'instant, s'immiscer dans la vie des syndicats" reprend Frédéric Soulier, mais il assure qu'il y aura des discussions avec les maires concernés d'ici l'entrée en vigueur de l'harmonisation au 1er janvier 2022. Il s'agira de voir avec eux si le jeu vaut la chandelle de rompre les contrats qui lient ces syndicats à leurs exploitants.

Quelle baisse, commune par commune ?

Voici dans le tableau ci-dessous, commune par commune, quelle sera l'évolution des prix sur la base d'une consommation de 120m3 par an.