Tain-l'Hermitage : "première grève depuis 20 ans" chez Saviel, pour les salaires

"Pour la première fois depuis 20 ans" d'après le syndicat Force Ouvrière, des salariés de Saviel à Tain-l'Hermitage ont débrayé ce vendredi matin pour manifester leur mécontentement. Une cinquantaine se sont rassemblés devant leur usine où ils fabriquent des saucisses, rôtis et paupiettes pour les magasins Netto et Intermarché.

La direction nationale est sur site ce vendredi pour la troisième réunion des négociations annuelles obligatoires, et les salariés ont besoin de plus que les 5,9% d'augmentation proposés sur les salaires explique Jérémy Letang, délégué syndical FO : "Saviel France nous a déjà fait une avance sur les NAO 2023 l'an dernier. Mais l'inflation est importante et les salaires ne suivent pas toujours. On est souvent à la limite du SMIC pour les premiers échelons. Là, la direction propose 5,9% d'augmentation pour 2023, mais il faut retirer l'avance. Donc pour les plus petits salaires, ça ne fait qu'un peu plus de 20 euros de plus par mois. Depuis deux ans, les ouvriers nous demandent de faire grève, de plus en plus. Si en 20 ans c'est la première fois qu'ils sortent, il faut quand même pouvoir écouter ces salariés."