Talange : Le groupe Beck investit 170 millions d'euros pour réhabiliter la friche industrielle de l'aciérie

Le groupe alsacien Beck présente son plan de réhabilitation de la friche de l'aciérie de Talange, qui consiste à bâtir une nouvelle zone industrielle à horizon 2025. Près de 170 millions d'euros sont investis pour construire une plateforme logistique et développer plusieurs activités liées au traitement de déchets, pouvant créer jusqu'à 500 emplois.

La zone englobant le futur projet de zone industrielle du port - 2concert

Le groupe familial, basé à Oberbronn dans le Bas-Rhin, est déjà présent sur le site depuis les années 90. Spécialisé dans le BTP, il s'est porté acquéreur de 65 hectares pour y établir ses activités de stockage et de recyclage, et préparer la dépollution d'autres terrains. Il a fallu plus de dix ans, depuis que le site a bénéficié en 2010 d'un plan de relance de l'État dédié à la réhabilitation des friches industrielles, pour que l'avenir du site se construise.

5 entreprises associées, 7 activités

Le projet prévoit de valoriser jusqu'à 850,000 m2 de foncier pour y développer sept activités. La première d'entre elles consiste en la création d'une plateforme logistique industrielle, baptisée Metal Park, portée conjointement par le groupe Beck et la foncière Arefim Grand Est. Elle pourrait permettre de générer à elle seule jusqu'à 450 emplois.

Le terrain d'installation de Méthalange, future usine de traitement des déchets organiques pour une transformation en biogaz, à côté du parc de loisirs Walygator © Radio France - Natacha Kadur

Jouxtant le parc de loisirs Walygator, l'entreprise Méthalange, développée avec le groupe alsacien Lingenheld, sera consacrée au traitement des déchets organiques pour les transformer en énergie verte. D'autres déchets industriels seront traités dans une unité dédiée pour produire des combustibles solides de récupération (CSR) destinés à d'autres industries de la région, avec Eurogranulats.

Le site prévoit de construire un raccordement ferroviaire avec la voie Metz-Luxembourg pour le transport des matériaux © Radio France - Natacha Kadur

Le site prévoit d'installer un laboratoire de recherche baptisé Neutraval, qui travaillera à la mise au point de techniques de traitement des déchets amiantés, en partenariat avec le bureau d'études APPI (Alsace Process Et Projets Industriels) et la société De Dietrich. Enfin, le projet intègre un raccordement ferroviaire à la voie Metz-Luxembourg et la création d'une colline paysagère offrant un belvédère et des espaces verts sur le site. Une septième activité, baptisée Hydrolange, prévoit de produire de l'hydrogène à partir de panneaux photovoltaïques.

Un ensemble d'économie circulaire

Un ensemble qui « s'inscrit dans l'air du temps » selon Philippe Beck, Président du groupe porteur de projet, car tourné vers la transition écologique, « à la fois par toutes les activités de métiers que nous avons mais aussi par la valorisation de la friche d'aciérie en elle-même, et des infrastructures comme le Canal de la Moselle et la voie ferrée. Le transfert du transport routier sur ces voies alternatives s’inscrit parfaitement dans l'économie circulaire et l'amélioration du bilan carbone. », explique-t-il.

C'est un aboutissement, très clairement, et une grande satisfaction - Patrick Abate, maire de Talange

Patrick Abate, la maire de Talange, partage sa satisfaction, après des années d'investissement consacrés à la dépollution du site, menées conjointement par l'État, le groupe Beck et le syndicat intercommunal d’études et d’aménagement des friches : « On passe d'un site industriel sidérurgique, charriant avec lui près d'un siècle d'histoires, à un site du 21ème siècle. C'est un aboutissement, très clairement. »

Les différents projets du site se déclineront entre 2022 et 2025, représentant en tout près de 500 emplois.