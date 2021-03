Coronavirus : à Talence, les masques usagés recyclés en fournitures scolaires

La ville de Talence a installé cette semaine dans ses rues une vingtaine de bornes de collecte dédiées aux masques usagés. Une fois récupérés, ils vont être transformés en kits pour écoliers. Cette expérimentation, inédite en Gironde, va durer deux mois et demi.

Donner une seconde vie aux masques usagés. C'est l'objectif d'un dispositif de recyclage mis en place cette semaine du 15 mars à Talence, dans la métropole de Bordeaux. Inédit en Gironde, il repose sur une vingtaine de bornes de collecte installées par la mairie dans des lieux de passage de la ville, comme les Halles, l'université ou des pharmacies.

Deux entreprises d'économie sociale et solidaire locales, Réagir et EcoAgir, sont chargées de récupérer ces masques usagés. "Des agents véhiculés vont passer chaque semaine" vider les bornes "grâce à un protocole sanitaire spécifique", explique Sarah Jensen, directrice de ces entreprises qui vont créer deux nouveaux emplois pour l'occasion.

Après une mise en quarantaine de quatre jours, les masques collectés sont ensuite envoyés à Châtellerault, dans la start-up Plaxtil. "On va broyer les masques et les transformer en petites billes, qu'on va ensuite injecter dans un moule pour fabriquer des objets", détaille Olivier Civil, co-fondateur de l'entreprise. 1.600 kits pour écoliers (équerres, règles, rapporteurs), eux-mêmes recyclables à l'infini, doivent être fabriqués. Ils seront redistribués gratuitement aux enfants de Talence. "C'est pédagogique de pouvoir dire aux générations futures que ces matières ne sont pas à jeter, qu'il faut les réutiliser pour faire moins de plastique vierge", souligne Olivier Civil.

Créer une nouvelle filière de recyclage

Une vingtaine de bornes de collecte des masques usagés sont installées à Talence © Radio France - Margot Turgy

Pour le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry, cette réutilisation des masques usagés doit permettre de créer une nouvelle filière de recyclage, "comme on le fait aujourd'hui pour le verre, le carton et le papier. Les collectivités doivent avoir aussi ce rôle, de créer une filière qui n'existe pas et qui est 100% française", souligne-t-il.

Cette expérimentation de recyclage des masques à Talence, qui va coûter une dizaine de milliers d'euros à la mairie, va durer deux mois et demi. L'objectif est de récolter 10.000 masques par semaine.