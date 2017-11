Talents des cités : une jeune entreprise rennaise sélectionnée

Trois jeunes rennaises représenteront la Bretagne pour décrocher le label "Talent des Cités". Ce prix est décerné par le Ministère de la Cohésion des Territoires. Anissa, Anna et Nadia ont crée l'entreprise PEPS, installée dans le quartier du Blosne. Leur activité : générer du bonheur au travail !

Les salariés heureux sont deux fois moins malades et 31% plus productifs. Il faut donc aider les entreprises et les collectivités à générer du bonheur au travail. A partir de ce constat, les trois rennaises ont créer leur cabinet de conseil baptisé PEPS.

Peps propose des happysolutions aux entreprises et administrations © Radio France - Céline Guétaz

Sur leur carte de visite, un grand sourire, et un "be happy" inscrit sur les murs du bureau installé dans le centre des affaires du blosne. Psychologue et naturopathe, les trois trentenaires sont convaincues que les entreprises veulent aujourd'hui du bonheur au travail : "le bonheur au travail, tout le monde est gagnant que l'on soit salarié, ou patron. On peut concilier bonheur et productivité" explique Anna Le Pivert, l'une des trois membres du trio. A l'aide d'un baromètre qu'elles ont mis au point, les trois rennaises proposent à leurs clients d'établir un diagnostic, avant de donner un ensemble de solutions. Anissa Guillaume précise que ces solutions peuvent être toutes simples: " mettre à disposition une vraie salle de pause, avoir un management bienveillant".

Le cabinet de conseil espère que le prix "Talents des cités" lui permettra de mieux faire connaitre son activité. Déjà récompensée au niveau régional, l'entreprise rennaise est maintenant en lice pour décrocher un prix au niveau national. Un prix doté de 7000 euros ou d'une campagne de communication.