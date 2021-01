"Tant que ce virus ne sera pas vaincu, nous ne rouvrirons pas" assure un restaurateur francilien

Les patrons de restaurants et de bars ne rouvriront pas le 20 janvier et n'ont aucune visibilité. Sur France Bleu Paris, Stéphane Manigold, gérant de plusieurs restaurants dans la région et porte-parole du mouvement "Restons ouverts", se dit "prêt à aller à la guerre mais avec un autre général".