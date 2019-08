Tarbes : nouveau gros contrat pour l'usine Alstom

Tarbes, France

Les ouvriers de l'usine Alstom de Séméac, à côté de Tarbes, ne vont pas manquer de travail. Keolis (groupe SNCF) et RATP Dev ont passé commande au constructeur ferroviaire à hauteur de 160 millions d'euros. Il devra fournir les treize trains qui circuleront sur la future ligne Charles-de-Gaulle Express entre Paris et l'aéroport Roissy-CDG. La ligne, qui reliera la Gare de l'Est, dans le centre de Paris, et le terminal 2 de l'aéroport de Roissy, doit être mis en route d'ici 2025.

Une autre commande tombée la veille

L'usine de Tarbes fabriquera les chaînes de traction des trains, sa spécialité. Les autres pièces proviennent d'autres usines comme celles du Creusot (Saône-et-Loire) ou de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

Cette annonce fait suite à une autre commande, tombée la veille. La SNCF a acheté douze rames de TGV destinées aux lignes Atlantique, pour un montant de 335 millions d'euros.

Béatrice CHOT-PLASSOT