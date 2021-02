Tarbes : un premier immeuble rénové grâce aux subventions du dispositif "action cœur de ville"

Le premier immeuble réhabilité via ce dispositif "action cœur de ville", a officiellement été inauguré, ce mardi matin, au numéro 12 de la rue de Belfort à Tarbes, après un an de travaux. Malgré la crise sanitaire, les délais ont été tenus.

Cinq appartements ont été modernisés et mis aux normes, à l’intérieur et à l’extérieur, grâce au coup de pouce du programme national. Plus de 63% du montant des travaux proviennent de subventions publiques.

Un immeuble difficile à louer avant les travaux

Le bâtiment, qui ne se louait plus depuis des années, a été fortement demandé après sa rénovation. "On a eu énormément de demandes", confie Sandrine Delon, qui fait partie des investisseurs qui ont acheté cet immeuble de type art déco des années 30, puis remis au goût du jour, grâce aux subventions. "On n’a eu besoin de passer qu’une seule annonce, et on a eu 30 appels. Une preuve que la demande est là, si les logements sont rénovés."

29 projets en cours à Tarbes

29 projets sont actuellement en cours à Tarbes dans le cadre de ce plan "action cœur de ville". Ces projets représentent 300 logements qui vont être rénovés. L’objectif est bien d’attirer des habitants dans l’hyper centre, de le rendre attractif, indique le maire de Tarbes, Gérard Trémège. "Il y a beaucoup de bâtiments en centre-ville qui sont abandonnés, tout cela est à revoir complétement. C’est l’objet justement de l’opération « action cœur de ville ». Revivifier, redensifier le centre-ville."

