Tarif des consultations : "on est encore très loin" regrette un médecin mosellan

Sauf en cas de revirement de dernière minute, les négociations entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie devraient se solder par un échec . Faute d'accord ce mardi, une "arbitre" aura la charge de fixer les nouveaux tarifs. La proposition de revalorisation atteint à peine le niveau de rattrapage de l'inflation pointe Sylvain Gonzalez, médecin libéral à Marly et porte-parole du collectifs Les médecins pour demain.

France Bleu Lorraine : comment accueillez-vous les propos du ministre de la Santé qui déplore l'absence de "responsabilité" des médecins ?

Sylvain Gonzalez : Comme toujours, on ne fait aucun effort. C'est vrai que pendant toutes les crises, nous n'avons pas travaillé, nous avons jamais été là. Nous ne soignons pas des patients tous les jours, nous n'assurons pas les permanences de soins chaque week-end. Mais bon, on a l'habitude d'être considéré comme cela par notre ministre de tutelle… Mais bon, on a nos patients qui sont là et qui savent ce qu'on fait pour eux, qui sont particulièrement reconnaissants. Et c'est ça qui est le plus important.

Les propositions de l'Assurance Maladie sont loin du compte pour vous ?

On est encore très loin. On est à peine, à 30 €, au niveau de rattrapage de l'inflation. Donc on ne parle même pas d'une revalorisation ou du prochain, juste un rattrapage de l'inflation. Cela ne permet donc pas d'entraîner un choc d'attractivité et de faire venir et s'installer des médecins dans nos régions. Tout ça ne permet pas d'embaucher du personnel, des assistants médicaux, des secrétaires, pour essayer de d'être plus efficace et donc de voir plus de patients tous les jours et essayer d'aider au maximum nos concitoyens.

Des médecins menacent de se déconventionner. Est-ce que c'est crédible ?

Ce n'est pas du tout un appel, un mot d'ordre de Médecins pour demain. Nous voulons rester conventionnés. Mais on ne peut pas, non plus, reprocher à des médecins d'essayer de trouver des solutions. Parce qu'actuellement, on voit bien que ces quatre mois de négociations n'ont pas été des négociations. Cela a été unidirectionnel. C'est la Sécurité sociale qui a énoncé les choses sans laisser de marge de manœuvre à toutes les personnes qui étaient en face d'eux. Et donc il faut chercher des solutions. Certains syndicats, certaines personnes se tournent vers cette option du déconventionnement, ce qu'on appelle le secteur trois. Nous ne sommes pas, pour l'instant, favorables à un déconventionnement massif. Nous sommes une profession libérale mais on nous impose tout. Donc à un moment, oui, cette piste est une piste.