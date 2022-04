Privés de bouclier tarifaire, des milliers de strasbourgeois voient leurs factures de gaz s'envoler

La colère d'abonnés au gaz à Strasbourg. Ils dénoncent en fait l'attitude d'Electricité de Strasbourg, leur fournisseur. ÉS estime en effet ne pas pouvoir appliquer le bouclier tarifaire du gouvernement sur les contrats de ses clients souscrits au prix du marché non indexés au tarif réglementé. C'est à dire tous les contrats proposés par ÉS souscrits après novembre 2019. Cela concernerait le tiers des clients ÉS.

Du coup, des milliers de clients sont concernés par les factures qui explosent. C'est le cas de Kaïdre Bendjama, habitant du quartier de la Montagne verte à Strasbourg. "ÉS répercute directement l'augmentation des indices des prix du gaz sur les contrats. Ce qui fait que sur les factures de novembre, il y a eu une augmentation majeure, puis en janvier, puis en avril. Et malgré notre consommation diminuée pratiquement de moitié, on a des factures qui explosent avec des augmentations de l'ordre de 200%" dit-il.

En fait, il faut bien comprendre que le bouclier tarifaire s'applique automatiquement sur les tarifs réglementés, mais qui prendront fin en 2023. De nombreux fournisseurs ont aussi élargi l'application du bouclier à leurs contrats au prix du marché indexés sur les tarifs réglementés, moyennant une compensation du gouvernement. Mais ÉS dit ne pas pouvoir légalement appliquer ce bouclier sur ses contrats au prix de marché, qui eux, ne sont pas indexés sur les tarifs réglementés. Une sorte de trou dans la raquette gouvernementale selon le fournisseur d'énergie.

Médiateur de l'énergie saisi

Or Électricité de Strasbourg est en situation de monopole dans la capitale alsacienne. Et du coup ses clients se retrouvent coincés déplore François Carlier, délégué général France de l'association de consommateurs CLCV.

"Le problème à Strasbourg c'est que pour ceux qui ont souscrit après 2019, Électricité de Strasbourg pour des raisons bizarres n'applique pas le bouclier, et il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc tous les gens qui ont souscrit après 2019 se retrouvent coincés. Ils sont sur une offre sans bouclier tarifaire, donc une offre explosive, et ils ne peuvent pas aller à la concurrence". François Carlier déplore donc une situation totalement "injuste". Et il ne appelle au dialogue. "On veut qu'ÉS et l'Etat se mettent autour d'une table pour appliquer le bouclier tarifaire pour tous les habitants" dit-il.

En attendant, Kaïdre Bendjama, l'habitant de la Montagne verte à Strasbourg, a tenté de dialoguer avec Électricité de Strasbourg : "On a payé 75% de la facture. Mais ÉS refuse de discuter avec nous. Ils nous conseillent simplement de consommer moins. Et d'aller à la concurrence alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de concurrence à Strasbourg. Finalement la seule réponse qu'on a eu de leur part, c'est une mise en demeure de payer avant coupure de la fourniture de gaz".

La CLCV en appelle donc à l'Etat pour permettre à tous les habitants de bénéficier vraiment du bouclier tarifaire. D'autant que de nombreux nouveaux clients, soumis au contrat à prix de marché d'ÉS sont des étudiants. Et que la question des prix du gaz va se poser de manière forte avec l'arrivée de l'hiver prochain, sur fond d'augmentation des prix de l'énergie.

Électricité de Strasbourg répète ne pas pouvoir légalement appliquer le bouclier tarifaire dans ce cas précis.

Le médiateur de l'énergie a donc également été saisi. Si vous êtes dans la même situation, avec des factures qui augmentent fortement avec un contrat au tarif de marché du gaz sur Strasbourg, vous pouvez vous manifester sur ce mail : litigegazstrasbourg@gmail.com