Tarifs du gaz et des autoroutes, livret A : ce qui change au 1er février

Plusieurs changements entrent en vigueur en ce 1er février, notamment une hausse des tarifs des autoroutes, et du tabac à rouler, l'encadrement des loyers à Lille, et une baisse des tarifs réglementés du gaz.

À compter ce mercredi 1er février, plusieurs tarifs et mesures évoluent. Les tarifs des autoroutes sont légèrement revus à la hausse, de 0,76% en moyenne. Hausse aussi du prix du tabac à rouler. Le prix du paquet de cigarettes n'évolue pas.

Baisse des tarifs réglementés du gaz et nouveau calcul du taux du livret A

Les tarifs réglementés du gaz sont eux en baisse à partir de ce 1er février, de 0,56%. En France, sept millions de personnes sont concernées par les tarifs réglementés.

Un nouveau mode de calcul du taux du Livret A entre en vigueur ce mercredi, plutôt au désavantage des épargnants. Mais Bercy a indiqué que ce 1er février, le taux du livret restait à 0,75%.

Parmi les autres changements majeurs de ce 1er février, l'entrée en vigueur de l'encadrement des loyers à Lille. C'est la deuxième ville après Paris où cette mesure est mise en place.

Nouvelles modalités de désignation des conseillers prud'homaux

Le point d'indice des fonctionnaires, qui permet le calcul des salaires, est revalorisé de 0,6%

Du changement aussi à compter de ce 1er février au sein des conseils des prud'hommes : les conseillers ne sont plus élus pour cinq, mais pour quatre ans. Ils seront désormais désignés par les ministères de la Justice et du Travail, à partir de listes établies par les organisations patronales et syndicales.