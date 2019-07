Tarn-et-Garonne : Une grève "historique" des postiers contre leur direction

Montauban, France

"Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais : lundi, mardi...". La célèbre comptine pour apprendre les jours de la semaine aux enfants est une réalité pour bon nombre des habitants du Tarn-et-Garonne depuis près de deux mois. Cela fait très exactement 48 jours que la distribution du courrier est perturbée dans le sud du département.

Aucune négociation

Une partie des postiers sont en grève depuis le 22 mai pour dénoncer la réorganisation de leur tournées ainsi que des conditions de travail dégradée. Il y avait quatre syndicats à l'origine du mouvement, mais ils ne sont plus que deux aujourd'hui. Il s'agit de la CGT et SUD, mais la situation est bloquée. Les négociations avec la direction sont "au point mort" explique Julien Capus, délégué CGT qui demande à sa direction "de revenir à la table des négociations".

Une grève historique

Selon M. Capus "ce samedi matin, la direction devait venir en négociations mais on les attend toujours". Malgré des relances "par mail, par textos, par tous les moyens" les relation entre la cinquantaine de grévistes et les cadres du département n'existent plus. "Un mois et demi de grève à La Poste dans le département c'est historique" poursuit le délégué CGT qui rappelle que les grévistes ne cessent pas le travail "par plaisir". "Il y a une problématique qu'il faut régler mais le soucis c'est que chaque fois La Poste a refuser d'entrer en négociation avec nous ce qui nous aurait permis de sortir de ce conflit. On en est persuadé."

Il faut être raisonnable car c'est toute une économie locale qui est en danger. (Nadine Brochet, la maire Puygaillard-de-Quercy)

En attendant, plusieurs milliers d'habitants sont privés de courriers. Alors dans certaines communes les habitants s'organisent. Comme à Puygaillard-de-Quercy, à l'est du Tarn-et-Garonne, les élus ont du mettre en place leur propre système de distribution du courrier depuis deux semaines. Nadine Brochet, la maire de la commune a pu "récupérer quatorze caisses de courriers" que les habitants de sa commune peuvent venir récupérer en mairie. "Non, on ne brave pas la grève" se défend l'édile qui dit comprendre "les revendications mais maintenant il faut être raisonnable car c'est toute une économie locale qui est en danger."