Tarn : Graulhet veut devenir un territoire avec zéro chômeur

Graulhet, France

Bientôt zéro chômeurs dans la ville de Graulhet... ? On n'y est pas encore mais la ville tarnaise postule pour faire partie du dispositif lancé il y a deux ans dans dix villes française. Un dispositif qui a fait ses preuves et 50 nouvelles villes vont être choisies dans six mois. D'ici là, elles doivent faire leur preuve et montrer qu'elles sont capables de monter un projet cohérent.

800 chômeurs de plus d'un an

Et c'est ce qu'a fait Graulhet ce lundi en lançant sa candidature en présence de la présidente de Région Carole Delga. Graulhet compte actuellement 800 chômeurs de longue durée (qui recherchent du travail depuis plus d'un an). Et l'objectif est ambitieux car il s'agit de créer 400 CDI au moins d'ici trois ans. Mais attention zéro chômeur de longue de durée c'est un "slogan"... La ville de Graulhet estime qu'elle pourra au mieux toucher 70 % des 800 chômeurs longue durée de la ville. Et surtout, il ne peut s’agir que de volontaires.

Postes sur mesure et accompagnement

On leur proposera ensuite un travail. Des postes créés sur mesure selon les besoin de la ville : entretien des espaces verts ou accompagnement des femmes de plus de 75 ans très nombreux à Graulhet. Mélissa travaille depuis un an et demi dans un chantier d'insertion pour l'entretien des espaces verts de Graulhet. Son emploi pourrait être transformé en CDI avec le dispositif territoire zéro chômeur sinon il s'arrêtera au bout de 2 ans comme tous les chantiers d'insertion. Et elle en rêve.

Mélissa "c'est fantastique, c'est génial de travailler;" Copier

Cette expérimentation est financée par un fond de l'état qui peut mobiliser 18.000 euros par chômeurs et par an. 18.000 euros c'est ce que coûte à la société chaque année un chômeur de longue durée selon les calculs de l’association ATD quart monde. Graulhet devra être choisie parmi villes 150 candidates, et la ville tarnaise est la seule candidate pour le territoire de l’ancienne zone Midi-Pyrénées.