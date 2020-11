La maire d'Albi (Tarn) estime que les mesures de fermeture des commerces dits "non essentiels" sont "injustes, illisibles et surtout très dévastatrices pour tous ces commerces".

Tarn : la maire d'Albi prend un arrêté pour rouvrir les commerces non alimentaires

Après les maires de Montauban ou de Rodez, la maire d'Albi prend à son tour un arrêté pour permettre aux commerces non-alimentaires de rouvrir, malgré l'interdiction due au nouveau confinement. Stéphanie Guiraud-Chaumeil l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce samedi. "Après une large consultation des acteurs concernés, la ville d’Albi a décidé de prendre un arrêté, que je signerai dès lundi matin, en faveur de la réouverture des commerces albigeois", écrit-elle.

Dans la vidéo qui accompagne ce message, la maire dit ne pas comprendre les règles imposées aux commerces dits "non essentiels" et dénonce des mesures "injustes, illisibles et surtout très dévastatrices pour tous ces commerces".

Les maires qui ont pris ces arrêtés de réouverture des petits commerces estiment que l'interdiction fausse la concurrence avec la grande distribution et la vente en ligne. Mais plusieurs préfectures ont fait savoir que ces arrêtés sont illégaux, notamment celle du Tarn-et-Garonne, et que les commerces qui ouvrent risquent des sanctions.

"Je compte sur l'État pour faire preuve de tolérance et de compréhension à l'égard de tous ces commerces et pour ne pas prendre de sanctions vis à vis de celles et ceux qui pourraient rouvrir ou vis à vis de leurs consommateurs", indique de son côté Stéphanie Guiraud-Chaumeil.