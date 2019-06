Tarnos : le groupe espagnol Celsa lance la construction d'un train de laminage à 60 millions d'euros

Celsa, premier groupe sidérurgique espagnol, annonce ce lundi le lancement de la construction d'un train de laminage qui sera opérationnel d'ici vingt mois environ pour renforcer son complexe sidérurgique en France situé sur les communes de Tarnos et de Boucau.

Le groupe espagnol investit 60 millions d'euros dans ce projet qui va générer immédiatement la création de 140 emplois à Boucau et Tarnos, 420 en comptant les emplois indirects annonce Celsa dans un communiqué publié ce lundi.

Avec la construction de ce train de laminage, le groupe Celsa, qui est le second producteur européen de gros produits en acier, souhaite augmenter sa pénétration sur le marché français et au Bénélux.

"Cet investissement positionnera Celsa France [et son site de Boucau-Tarnos] comme le plus gros complexe sidérurgique du sud de la France et sera un élément stratégique pour le développement du groupe" Francesc Rubiralta, président de Celsa Group.