Tarnos : un exercice d'incident technologique prévu dans l'usine d'Alkion

Des sirènes et des protocoles comme si c'était vrai. Ce jeudi 11 mai, à l'usine Alkion de Tarnos, un exercice grandeur nature va mettre à l'épreuve le personnel, les autorités mais aussi les secours. Comme tous les ans, le scenario est bien évidemment tenu secret, mais l'objectif sera de voir comment les acteurs réagissent et s'organisent face à une potentielle catastrophe industrielle, sur un site qui stocke notamment des produits chimiques et pétroliers. L'exercice est organisé par les préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Des SMS envoyés aux populations

En pratique, les habitants des alentours vont recevoir un SMS d'alerte sur leur téléphone. Inutile cependant de se barricader chez soi ou au travail : les populations ne sont pas impliquées dans cet exercice. L'envoi de SMS est là pour tester le système FR-Alerte, mais il sera bien indiqué "exercice" en gros dans le message.

Quand aux deux sirènes qui retentiront, idem. La première alertera les employés de l'usine. La seconde résonnera dans un périmètre de 580m autour du site, elle sera entendue jusqu'au port de plaisance d'Anglet (Pyrénées-Atlantique) et dans la zone industrielle de Tarnos (Landes).

120 000 m³ de produits chimiques

Si cet exercice est nécessaire, c'est que le site est sensible. À Tarnos, le géant du stockage Alkion, présent dans cinq pays d'Europe, entrepose en effet plus de 120 000 m³ de produits chimiques, carburants, bitumes et pétrole brut. L'équivalent de 48 piscines olympiques de produits dangereux. L'objectif est donc de s'assurer que tous les acteurs concernés en cas d'accident sont capables de réagir, comme ça a pu être le cas par exemple à Rouen lors de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen en septembre 2019.